Четверг, 13 Апреля 2023 11:33

АрмИнфо.В рамках визита в США делегация во главе с вице-премьером Мгером Григоряном, в которую вошли Посол Республики Армения в США Лилит Макунц, заместитель председателя Центрального банка Армен Нурбекян и заместитель министра финансов Эдуард Акопян встретилась с заместителем министра финансов США Уолли Адейемо.

Как сообщает пресс-служба правительства, в рамках встречи стороны подчеркнули высокий уровень сотрудничества между правительствами Армении и США по широкому кругу вопросов, в том числе в торговой и финансовой сферах.