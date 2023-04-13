Четверг, 13 Апреля 2023 11:32

АрмИнфо.В Армении предусмотрено усилить воинскую дисциплину. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 13 апреля в первом чтении внесло поправки в законы "Дисциплинарный Устав Вооруженных Сил Республики Армения", "О воинской службе и статусе военнослужащего", а также в Кодексе об административных правонарушениях.

По словам заместителя министра обороны РА Армана Саркисяна, законодательными изменениями определены виды поощрений и дисциплинарных взысканий, применяемых к военнослужащим, участникам сборов и военнослужащим срочной военной службы. В пакете добавлены статьи, касающиеся дисциплинарных взысканий. Инициативой вводятся ряд запретов. В частности, военнослужащим запрещается участвовать в военной или иной официальной форме в мероприятиях, имеющих характер публичного протеста. Также запрещается военнослужащим выступать с призывами или заявлениями политического характера в индивидуальном или коллективном формате. Запрещается также распространение или обсуждение в сети Интернет, СМИ или иных средствах публичного доступа информации, видео- или фотоматериалов о деятельности вооруженных сил, дислокации, служебной деятельности военнослужащих, за исключением публикаций официального характера. Намечается запретить выезд военнослужащих за пределы РА без письменного уведомления вышестоящего командира.

Замминистра обстоятельно представил и другие важные нововведения. В частности, за незаконное ношение военной формы лицо, не имеющее права ношения военной формы одежды, будет привлечено к административной ответственности.