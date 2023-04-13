Четверг, 13 Апреля 2023 11:00

АрмИнфо. Количество женщин в Патрульной службе Армении должно быть доведено до 30%. Об этом 12 апреля с трибуны Национального Собрания РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата НС Лилит Степанян.

Премьер-министр отметил, что для осуществления поставленной задачи принято решение принимать в Патрульную службу в целях замещения вакантных мест исключительно женщин. <Иными словами, при появлении вакантных мест, они будут замещены женщинами-патрулями>, - сказал глава правительства. Он добавил, что имеется решение, касающееся выпускниц школ, которые при обращении в МВД получат право пройти 9-месячное обучение, после чего начать свою карьеру в Патрульной службе.

В целом, как отметил Пашинян, внедрение Патрульной службы стало одним из самых успешных программ реформ.