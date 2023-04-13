Четверг, 13 Апреля 2023 10:46

АрмИнфо. Стартовал рабочий визит действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи в Ереван.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в МИД проходит встреча в формате тет-а-тет министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояня и Буяра Османи, за которой последует встреча в расширенном формате.

В рамках визита действующий председатель ОБСЕ также проведет встречи с президентом Республики Армения, премьер-министром Республики Армения и другими официальными лицами.

Добавим, что ранее Османи побывал в Тбилиси и Баку.