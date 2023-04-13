Четверг, 13 Апреля 2023 10:43

АрмИнфо.Франция выражает глубокую озабоченность в связи с насилием, имевшим место 11 апреля на границе между Арменией и Азербайджаном, близ населенного пункта Тех на территории Армении, в результате которого с обеих сторон погибли 7 человек и несколько получили ранения. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Франции.

"Это говорит о том, что делимитация границы должна осуществляться исключительно путем переговоров. Призываем стороны продолжать свои усилия в этом направлении. Уважение территориальной целостности Армении и вывод азербайджанских сил с занятых позиций на армянской стороне линии соприкосновения имеют важное значение для предотвращения будущих инцидентов и сохранения основы для прочного мира в регионе", - подчеркнули во французском внешнеполитическом ведомстве.

Вместе с тем добавляется, что Франция полностью поддерживает действия наблюдательной миссии ЕС (EUMA), развернутой на армянской стороне границы, в которые она вносит свой вклад и которая играет центральную роль в содействии снижению напряженности.

"Продолжим работать вместе с Европейским союзом в пользу соблюдения режима прекращения огня, диалога и продолжения переговоров между Арменией и Азербайджаном", - подытожили в МИД Франции.

Напомним, что 11-го апреля близ села Тех вражеские силы атаковали ВС Армении, которые проводили на этом участке инженерные работы.

Военнослужащие ВС Азербайджана на автомобиле подъехали к военнослужащим ВС Армении, завязалась потасовка, затем противник начал стрелять по армянским военным.

ВС Армении потеряли 4 военнослужащих, еще 6 получили ранения различной степени тяжести, у вражеской стороны официально трое погибших. Все действия происходили на суверенной территории РА. Ранее вражеские силы захватили до 9 кв. км суверенных территорий РА на этом участке.