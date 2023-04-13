Четверг, 13 Апреля 2023 10:42

АрмИнфо.Применение силы для разрешения споров "недопустимо", оно срывает переговорный процесс. Об этом в ответ на запрос армянской службы "Голоса Америки" о зафиксированном 11 апреля кровопролитном боестолкновении между вооруженными силами Армении и Азербайджана в районе села Тех на территории РА заявили в Государственном департаменте США.

"Мы сожалеем о кровопролитном столкновении, которое произошло 11 апреля с участием армянских и азербайджанских сил, в результате которого есть несколько жертв. Приносим соболезнования семьям погибших и раненых. Конфликт не может иметь военного решения, а применение силы для разрешения споров недопустимо. Единственный путь к устойчивому миру - за столом переговоров, а применение силы срывает переговоры", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что 11-го апреля близ села Тех вражеские силы атаковали ВС Армении, которые проводили на этом участке инженерные работы.

Военнослужащие ВС Азербайджана на автомобиле подъехали к военнослужащим ВС Армении, завязалась потасовка, затем противник начал стрелять по армянским военным.

ВС Армении потеряли 4 военнослужащих, еще 6 получили ранения различной степени тяжести, у вражеской стороны официально трое погибших. Все действия происходили на суверенной территории РА. Ранее вражеские силы захватили до 9 кв. км суверенных территорий РА на этом участке.