Четверг, 13 Апреля 2023 10:40

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с исполняющим обязанности заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дереком Хоганом.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, собеседники коснулись вопросов региональной безопасности.

Мирзоян представил подробности провокации, совершенной азербайджанскими вооруженными силами 11 апреля в районе села Тех Сюникской области Республики Армения, отметив, что это является очередным проявлением общей агрессивной политики Азербайджана и направлена в том числе на срыв усилий по продолжению мирных переговоров.

Состоялся обмен мнениями о создавшемся в Нагорном Карабахе гуманитарном кризисе, вопросах урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Арарат Мирзоян подтвердил приверженность Армении мирному процессу и представил подходы армянской стороны к урегулированию существующих проблем.