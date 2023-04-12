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 Среда, 12 Апреля 2023 19:20

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 13 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в  городе Ереван:

10:00-16:00    жилые дома 36, 36б, 36г, 36е, 36д на пр. Тиграна Меца, жилые дома 1 на улице Багяна, 1, 2, 4, 6 на 1-ом переулке Багяна, 1, 7 на 2-ом переулке, жилые дома 18, 20, 22, 24, 25 на пр. Гая, школа N143 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 3-ем Норкском массиве; жилой дом 19 на улице Фучика, жилой дом 10 на улице Маргаряна, жилые дома 18, 19 в кв. “Б-4”, жилые дома 1-6, 4-6, 27, 27/1, 33, 33А, 35, 35А, 65 на пр. Комитаса, частные дома 16-38А на улице Барбюса, частные дома 11-44 на улице Кери, жилые дома 21, 21А и киоск 21/3 на пр. Азатутяна, жилой дом 1А на улице Мамиконянца, школы N18, 161, жилые дома 34, 36 на пр. Багратуняца, частные дома на улице и переулке С.Таронца, частные дома на 2-ом переулке улицы Араратян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00   жилой дом 33 на улице Ханджяна, абоненты-жильцы жилых домов 73а, 75 на улице Нар-Доса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в  Армавирской области:

10:00-11:00   села Айтах, Ферик, Цахкаландж;

12:00-14:00   села Мргастан, Дохс;

12:00-17:00 село Акналич;

 

в  Арагацотнской области:

11:00-17:00   частично села Верин Сасуник, Аван, Лернарот, Уджан, Аруч, Аруч, Шамирам, Дпреванк и село Кош;

 

в  Араратской области:

12:00-14:00 частично село Мргаван;

 

в  Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30   частично улицы Теряна, Мясникяна, Камо, Алавердяна, Шаумяна, Чаренца, абонент (не являющийся жильцом) “Телестанция” в городе Вайк;

11:00-13:00 частично село Гетап;

 

в  Котайкской области:

11:00-16։00   частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; села Гегашен и Зовк; частично село Птгни;

11։00–15։00   жилой дом 15 в 4-ом микрорайоне города Абовян;

 

в  Гегаркуникской области:

12։00–15:00   населенный пункт Неркин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в  Тавушской области:

10:00-10:30 и 12:30-13:00   частично улица Камо в городе Дилижан;

11:30-12:30 санаторий “Лернаин Айастан” в городе Дилижан;

 

в  Ширакской области:

10:00-15:00   село Овташен в Артикском регионе;

11:00-17:00   северо-восточная, южно-восточная территории села Ахурян и квартал “Нор Ахурян” в Ахурянском регионе;

 

в  Сюникской области:

10:30-11:30  улицы Теряна, Туманяна, Камо, частично улица Раффи в городе Сисиан;

13:00-14:00   улицы Григория Лусаворича, Тер-Казаряна, жилые дома 3, 6 на улице Адонца, жилой дом 19 на улице Сисакана в городе Сисиан.

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180. 

 

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 14 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в  городе Ереван:

10:00-16:00   жилые дома 50, 52 на улице Ленинградяна, жилые дома 1, 1/1, 1/2, 5/1, 6, 8, 23, 25/1, 27/1, 29/1, 3/1 в кв. “Б-1”, жилые дома 9, 11, 13, 33 на 2-ом переулке Багяна, жилые дома 1/2, 3, 5, 9, 11, 16, 18 на улице Гюрджяна, ясли-детский сад N257,   абоненты (не являющиеся жильцами), расположенные по адресу: пр. Гая 10/7, 10/20, 10/17, 10/16, 10/18, 10/13 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 3-ем Норкском массиве; жилой дом 57 на пр. Комитаса, жилые дома 23, 23/1, 25 на улице Мамиконянца, жилые дома 6, 6/1 на улице Н.Тиграняна, жилые дома 2, 4, 6 на 19-ой улице Арабкира, 1, 2, 6 на 21-ой улице, 1/2 на 23-ей улице, 2, 2/1, 17 на 25-ой улице, 2/4, 9 на 27-ой улице Арабкира; частные дома 10, 1-26 на 21-ой улице Арабкира, частные дома на улицах Арабкира 19, 23, жилой дом 147/1 на улице Гр.Кочара, жилой дом 126/4 на улице Рига, жилой дом 5, 14 на 1-ой улице Баграмяна, жилой дом 4 на улице Саряна, жилые дома 36, 40 (Дом-Музей Туманяна) на улице Московяна, частные дома 29, 1-43 на улице В. Давтяна, абоненты-жильцы жилых домов 7, 7а на улице Ханджяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в  Армавирской области:

11:00-13:00  села Амберд, Агавнатун, Лернамердз;

 

в  Арагацотнской области:

11:00-16:00   улицы С.Саргси, П.Севака, Хоренаци, Аштаракеци, Абовяна, Раффи, Араратяна, квартал “Багаван” в городе Аштарак;

 

в  Араратской области:

10:00-12:00 частично село Даракерт;

10:00-13:00   частично улицы Араратяна, Ханджяна, Марата Хачатряна, Камо в городе Веди; частично село Воскетап;

11:00-15:00 частично село Мргаван;

 

в  Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30   частично улицы Мясникяна, Вардадзор, Шаумяна, Теряна, Алавердяна, Камо, Еритасардакан, частично Джермукское шоссе, станции компаний “Телеком Армения”, “Виваселл-МТС”, “Юком”, абонент (не являющийся жильцом) “Телестанция” в городе Вайк;

 

в  Котайкской области:

11:00-14:00   квартал “Банаван” в Нор Гехи; село Банаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), птицефабрика “Лусакерти Арутюн”, воинская часть, государственная академия Кризисного Управления, станция компании “Виваселл-МТС”, ЗАО “Еркрабан”, “Армбазальт”, квартал “Банаван Ханут”, ЧП “Х.Назарян”, школа Банавана;

11։00-16։00   частично село Птгни, село Акунк и прилегающие территории;

 

в  Тавушской области:

11:00-10:30 село Агардзин.

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