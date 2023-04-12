Среда, 12 Апреля 2023 19:16

АрмИнфо.Министр иностранных дел Республики Арцах Сергей Газарян принял в постоянном представительстве Республики Арцах в Республике Армения прибывшего с официальным визитом в Ереван мэра Лиона Грегори Дусе и возглавляемую им делегацию.

Как сообщает перс-служба МИД НКР, собеседники обсудили ситуацию, сложившуюся после войны вокруг Арцаха, коснулись гуманитарных проблем, возникших в результате его блокады Азербайджаном.

Мэр Лиона выразил свою безоговорочную поддержку народа Арцаха, подчеркнул необходимость немедленного прекращения блокады.

Сергей Газарян отметил, что арцахцы высоко ценят теплое и дружественное отношение Франции к Арцаху, и выразил признательность за инициирование встречи.