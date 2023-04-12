Среда, 12 Апреля 2023 19:13

АрмИнфо. Главой Секретариата Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией назначен Мурад Наджафбейли. Об этом сообщает агентство Turan.

Соответствующее распоряжение 12 апреля подписал премьер-министр Али Асадов, сообщили Turan в Кабинете министров.

Наджафбейли профессиональный дипломат, являлся послом Азербайджана в Эстонии и Швейцарии.

В мае 2022 года президент Ильхам Алиев назначил председателем Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, вице-премьера Шахина Мустафаева. Аналогичная комиссия была создана и со стороны Армении.

С тех пор встречи госкомиссий Азербайджана и Армении проводились трижды - 24 мая на границе между двумя странами, 30 августа – Москве, 3 ноября – Брюсселе.

Однако предметные переговоры по делимитации границы еще не начаты.