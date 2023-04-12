Среда, 12 Апреля 2023 19:10

АрмИнфо. В результате размещения подразделений вооруженных сил Азербайджана на территории Армении возникла необходимость в уточнении пограничными войсками некоторых неточностей на границе. Об этом 12 апреля в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил министр обороны РА Сурен Папикян, отвечая на вопрос депутата НС Сергея Багратяна.

По словам министра, по причине наличия неточностей вооруженные силы Армении, выполняя свои обязательства, были временно размещены на участке границы возле села Тех Сюникской области республики. Папикян заметил, что вчерашней перестрелке у села предшествовали попытки сверки линии соприкосновения с Азербайджаном. В течение нескольких дней на участке Тех- Корнидзор проводились инженерные работы, и стороны вели переговоры друг с другом, сверяли позиции и расположение войск. В результате этого часть отрезка была сверена. Однако, продолжил министр, во время очередной сверки произошла потасовка, переросшая в перестрелку. Папикян заметил, что данный участок границы продолжает оставаться проблематичным, однако сверка позиций продолжается.

Напомним, что 11 апреля Минобороны Армении распространило сообщение, согласно которому азербайджанские подразделения открыли огонь по армянским военным, выполнявшим инженерные работы в направлении села Тех Сюникской области. Применялись также минометы. По данным Минобороны, с армянской стороны четверо солдат погибли и шестеро ранены.