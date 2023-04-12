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АрмИнфо. В результате размещения подразделений вооруженных сил Азербайджана на территории Армении возникла необходимость в уточнении пограничными войсками некоторых неточностей на границе. Об этом 12 апреля в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил министр обороны РА Сурен Папикян, отвечая на вопрос депутата НС Сергея Багратяна.
По словам министра, по причине наличия неточностей вооруженные силы Армении, выполняя свои обязательства, были временно размещены на участке границы возле села Тех Сюникской области республики. Папикян заметил, что вчерашней перестрелке у села предшествовали попытки сверки линии соприкосновения с Азербайджаном. В течение нескольких дней на участке Тех- Корнидзор проводились инженерные работы, и стороны вели переговоры друг с другом, сверяли позиции и расположение войск. В результате этого часть отрезка была сверена. Однако, продолжил министр, во время очередной сверки произошла потасовка, переросшая в перестрелку. Папикян заметил, что данный участок границы продолжает оставаться проблематичным, однако сверка позиций продолжается.
Напомним, что 11 апреля Минобороны Армении распространило сообщение, согласно которому азербайджанские подразделения открыли огонь по армянским военным, выполнявшим инженерные работы в направлении села Тех Сюникской области. Применялись также минометы. По данным Минобороны, с армянской стороны четверо солдат погибли и шестеро ранены.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Мэр Лиона выразил безоговорочную поддержку народа Арцаха и подчеркнул необходимость немедленного прекращения блокады
|Назначен глава секретариата госкомиссии Азербайджана по делимитации границы с Арменией
|Участок границы у села Тех в Сюниской области Армении продолжает оставаться проблематичным - министр обороны
|Глава МИД РА: Переговорный процесс с Азербайджаном никогда не прекращался
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|Никакого посредничества в прекращении боевых действий извне не было - депутат
|Тюрколог: Мишенью противника является Сюник и "отгрызая" куски он продвигается вперед
|Замминистра обороны РА: не исключены возможности новых провокаций со стороны ВС Азербайджана
|Экс-министр обороны: власти Армении не сделали выводов после 44-дневной войны
|В Армении будет внедрена новая система аттестации сотрудников Полиции
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|В Армении нет системной коррупции, считает кандидат в члены комиссии по предотвращению коррупции
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|Армянский депутат и представитель ЮНИСЕФ обсудили инцидент с нападением азербайджанцев на автобус с армянскими детьми
|Посольство Германии в Армении переходит на систему листа ожидания при приеме заявок на получение визы
|В НС могут состояться слушания по ситуации вокруг села Тех Сюникской области РА
|Клаар: Участие Евросоюза в обеспечении мира на Южном Кавказе не направлено против кого-либо
|Кандидат правящей фракции единогласно избрана Омбудсменом Армении
|Депутаты НС Армении минутой молчания почтили память погибших в результате провокации со стороны Азербайджана
|Армения и Германия отмечают важность стабильного развития дружественных отношений между двумя государствами
|Вице-премьер Армении и заместитель госсекретаря США обсудили вопросы, связанные с безопасностью региона
|МИД Армении призвал международное сообщество обуздать агрессию Азербайджана
|Минобороны Армении сообщает о применении минометов азербайджанскими ВС. Ранен командующий особым армейским корпусом
|У армянской стороны есть потери в результате стрельбы вражеских сил в районе села Тех Сюникской области Армении
|Анна Вардапетян пояснила, какое наказание грозит Мгеру Саакяну за <агрессивное поведение> в отношении депутата правящей фракции
|Генпрокур Армении ходатайствует о начале уголовного преследования в отношении Мгера Саакяна
|Родные военнопленных из Ширака заблокировали межгосударственную трассу Гюмри - Бавра
|Степанакерт: Марагская резня - одна из самых трагических и ужасных событий первой Карабахской войны
|Центр обеспечения взаимодействия с российскими миротворцами организует охрану сельскохработ в районах, близких к линии соприкосновения с Азербайджаном
|Сурен Папикян посетил Верховное командование объединенных сил НАТО в Европе
|АраратБанк поддержит детей из социально необеспеченных семей
|Поиски второго азербайджанского военного на территории Армении продолжаются - Торосян
|Провалены внеочередные выборы мэра Еревана
|Телевизионная и радиовещательная сеть Армении приостановит вещание пяти армянских телеканалов
|В Кыргызстане состоялся премьерный показ спектакля «Фраги»
|Чавушоглу: Пока рано говорить об открытии посольств в Армении и Турции
|Генпрокуратура: Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении экс-министра обороны Армении Сейрана Оганяна
|Власти Арцаха предложили азербайджанской стороне встретиться
|Вынужденная переселенка из Бердзора может поплатиться свободой из-за зонта, брошенного в Никола Пашиняна
|Армен Григорян и Тея Кендлер обсудили перспективы углубления торгово-экономических отношений
|Тенор Липарит Аветисян: Каждое выступление - это экзамен
|Мэр Лиона почтил память жертв Геноцида армян в Цицернакаберде и арцахских героев в военном пантеоне <Ераблур>
|Самвел Майрапетян и сын экс-губернатора Котайка вернут государству земельные участки в Цахкадзоре
|Оппозиционер: Подло добиваться дружественного отношения Азербайджана за счет передачи информации о безопасности Армении
|Али Шамхани: Напряженность и конфликты в кавказском регионе не приносят пользы ни одной стране
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