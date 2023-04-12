Среда, 12 Апреля 2023 19:08

АрмИнфо. В Армения в очередной раз подтверждает свою позицию о том, что решение вопроса о правах народа Нагорного Карабаха и его безопасности должен быть решен в рамках диалога между Баку и Степанакертом с применением международных механизмов.

Об этом 12 апреля в ходе правительственного часа в Национальном Собрании заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян, отвечая на вопрос депутата Сона Казарян.

Безусловно, отметил глава МИД РА, данный процесс является частью общего процесса урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. <Мы не считаем реальной возможность установления в регионе долгосрочного мира без решения проблемы Нагорного Карабаха>,

- сказал Мирзоян.

Он напомнил о перенесенной встрече глав МИД Армении, Азербайджана и России, которая должна была состояться в Москве в конце прошлого года, что было связано с незаконной блокадой Лачинского коридора и сложившейся ситуацией. <Сейчас мы готовы к возобновлению встреч, но даже в случае переноса той встречи переговорный процесс никогда не прекращался, что очень важно зафиксировать. После перенесенной в Москве встречи несколько раз представляли наши предложения по мирному договору с Азербайджаном. В ближайшее время подобные встречи будут проведены>, - сказал глава МИД Армении.