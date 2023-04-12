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АрмИнфо.Никол Пашинян не исключил наличия иностранных агентов среди высокопоставленных военных Вооруженных сил Армении. Об этом он заявил в ходе правительственного часа в Парламенте.
В этой связи премьер рассказал о случаях, когда военные отдавали приказы сдать позиции, сеять панику и т.д.
<Если спросят мое экспертное мнение, которое не имеет никакую силу де-юре, то я не исключаю, что они могут быть агентами других стран. Это не утверждение, а логические выводы>, - сказал премьер. Если подобного приказа не давал верховный главнокомандующий, то, по словам Пашиняна, у этих военных имеется другой верховный главнокомандующий.
Глава правительства отметил, что эти процессы должны быть в фокусе внимания спецслужб, а государству необходимо найти механизмы для защиты от иностранной агентуры, которые, тем не менее, не сумеют нанести вреда демократии.
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|Мэр Лиона выразил безоговорочную поддержку народа Арцаха и подчеркнул необходимость немедленного прекращения блокады
|Назначен глава секретариата госкомиссии Азербайджана по делимитации границы с Арменией
|Участок границы у села Тех в Сюниской области Армении продолжает оставаться проблематичным - министр обороны
|Глава МИД РА: Переговорный процесс с Азербайджаном никогда не прекращался
|Никол Пашинян не исключил наличия иностранной агентуры в рядах ВС РА
|Солдат ВС Азербайджана просто сбежал со своих позиций и оказался на территории Армении - Пашинян
|Оппозиционер: переговоры и контакты с азербайджанцами на границе никак не регулируются
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|Захарова: Москва запросила у Еревана разъяснения по поводу участия Армении в учениях НАТО
|Захарова: У наших армянских и азербайджанских партнеров имеются детальные предложения по разблокировке Бердзорского коридора
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|Брюссель призвал Ереван и Баку интенсифицировать переговоры по делимитации границы и предложил помощь в этом вопросе
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|Зампред РПА обратился с открытым письмом к спецпредставителю ЕС на Южном Кавказе после азербайджанской агрессии
|Никакого посредничества в прекращении боевых действий извне не было - депутат
|Тюрколог: Мишенью противника является Сюник и "отгрызая" куски он продвигается вперед
|Замминистра обороны РА: не исключены возможности новых провокаций со стороны ВС Азербайджана
|Экс-министр обороны: власти Армении не сделали выводов после 44-дневной войны
|В Армении будет внедрена новая система аттестации сотрудников Полиции
|В Ереване состоялась интернациональная премьера бродвейского мюзикла <Сансет Бульвар>
|В Армении нет системной коррупции, считает кандидат в члены комиссии по предотвращению коррупции
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|Армянский депутат и представитель ЮНИСЕФ обсудили инцидент с нападением азербайджанцев на автобус с армянскими детьми
|Посольство Германии в Армении переходит на систему листа ожидания при приеме заявок на получение визы
|В НС могут состояться слушания по ситуации вокруг села Тех Сюникской области РА
|Клаар: Участие Евросоюза в обеспечении мира на Южном Кавказе не направлено против кого-либо
|Кандидат правящей фракции единогласно избрана Омбудсменом Армении
|Депутаты НС Армении минутой молчания почтили память погибших в результате провокации со стороны Азербайджана
|Армения и Германия отмечают важность стабильного развития дружественных отношений между двумя государствами
|Вице-премьер Армении и заместитель госсекретаря США обсудили вопросы, связанные с безопасностью региона
|МИД Армении призвал международное сообщество обуздать агрессию Азербайджана
|Минобороны Армении сообщает о применении минометов азербайджанскими ВС. Ранен командующий особым армейским корпусом
|У армянской стороны есть потери в результате стрельбы вражеских сил в районе села Тех Сюникской области Армении
|Анна Вардапетян пояснила, какое наказание грозит Мгеру Саакяну за <агрессивное поведение> в отношении депутата правящей фракции
|Генпрокур Армении ходатайствует о начале уголовного преследования в отношении Мгера Саакяна
|Родные военнопленных из Ширака заблокировали межгосударственную трассу Гюмри - Бавра
|Степанакерт: Марагская резня - одна из самых трагических и ужасных событий первой Карабахской войны
|Центр обеспечения взаимодействия с российскими миротворцами организует охрану сельскохработ в районах, близких к линии соприкосновения с Азербайджаном
|Сурен Папикян посетил Верховное командование объединенных сил НАТО в Европе
|АраратБанк поддержит детей из социально необеспеченных семей
|Поиски второго азербайджанского военного на территории Армении продолжаются - Торосян
|Провалены внеочередные выборы мэра Еревана
|Телевизионная и радиовещательная сеть Армении приостановит вещание пяти армянских телеканалов
|В Кыргызстане состоялся премьерный показ спектакля «Фраги»
|Чавушоглу: Пока рано говорить об открытии посольств в Армении и Турции
|Генпрокуратура: Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении экс-министра обороны Армении Сейрана Оганяна
|Власти Арцаха предложили азербайджанской стороне встретиться
|Вынужденная переселенка из Бердзора может поплатиться свободой из-за зонта, брошенного в Никола Пашиняна
|Армен Григорян и Тея Кендлер обсудили перспективы углубления торгово-экономических отношений
|Тенор Липарит Аветисян: Каждое выступление - это экзамен
|Мэр Лиона почтил память жертв Геноцида армян в Цицернакаберде и арцахских героев в военном пантеоне <Ераблур>
|Самвел Майрапетян и сын экс-губернатора Котайка вернут государству земельные участки в Цахкадзоре
|Оппозиционер: Подло добиваться дружественного отношения Азербайджана за счет передачи информации о безопасности Армении
|Али Шамхани: Напряженность и конфликты в кавказском регионе не приносят пользы ни одной стране
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