Среда, 12 Апреля 2023 19:07

АрмИнфо.Никол Пашинян не исключил наличия иностранных агентов среди высокопоставленных военных Вооруженных сил Армении. Об этом он заявил в ходе правительственного часа в Парламенте.

В этой связи премьер рассказал о случаях, когда военные отдавали приказы сдать позиции, сеять панику и т.д.

<Если спросят мое экспертное мнение, которое не имеет никакую силу де-юре, то я не исключаю, что они могут быть агентами других стран. Это не утверждение, а логические выводы>, - сказал премьер. Если подобного приказа не давал верховный главнокомандующий, то, по словам Пашиняна, у этих военных имеется другой верховный главнокомандующий.

Глава правительства отметил, что эти процессы должны быть в фокусе внимания спецслужб, а государству необходимо найти механизмы для защиты от иностранной агентуры, которые, тем не менее, не сумеют нанести вреда демократии.