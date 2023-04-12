Среда, 12 Апреля 2023 17:53

АрмИнфо. Из обсуждения и сессии вопросов- ответов в Национальном Собрании видно, что переговоры и контакты с азербайджанцами на границе никак не регулируются. Об этом на своей странице в Фейсбук написал депутат от фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

По его словам, с одной стороны, замминистра обороны (Арман Саркисян - ред.) говорит о разграничении этих полномочий, находящихся в ведении комиссии по размежеванию, с другой стороны, отмечает, что местные командиры по ситуации проводят переговоры по пограничным вопросам.

"Один утверждает, что вчера не было переговоров, другой говорит, что азербайджанцы подошли и пытались помешать инженерным работам армянских военнослужащих, то есть контакт и переговоры на месте были.

На мое замечание, что если не было переговоров или договоренностей, то почему азербайджанцам было позволено беспрепятственно подойти к армянской позиции я не получил четкого ответа", - отметил депутат.

По его словам, на самом деле проблема в том, что в условиях неурегулированности, пограничные споры перекладываются на плечи военнослужащим и все это происходит в угоду принципу власти "не допускать эскалации".

"Правительство своими решениями или без таковых делает наших военнослужащих уязвимыми, и мы уже знаем последствия: 4 погибших и 6 раненых.

Без того у наших военнослужащих сложная миссия, а в условиях этой власти она имеет более сложные и опасные последствия", - резюмировал он.

Напомним, что 11-го апреля близ села Тех вражеские силы атаковали ВС Армении, которые проводили на этом участке инженерные работы. Военнослужащие ВС Азербайджана на автомобиле подъехали к военнослужащим ВС Армении, завязалась потасовка, затем противник начал стрелять по армянским военным.

ВС Армении потеряли 4 военнослужащих, у вражеской стороны официально трое погибших.

Все действия происходили на суверенной территории РА. Ранее вражеские силы захватили до 9 кв км суверенных территорий РА на этом участке.