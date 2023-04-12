Среда, 12 Апреля 2023 17:51

АрмИнфо. По фактам гибели и ранения военнослужащих армянских вооруженных сил в результате преступных действий азербайджанских вооруженных сил вблизи населенного пункта Тех Сюникской области Армении Следственным комитет возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба Следкома РА, дела инициированы по признакам пунктами 1 и 15 части 2 статьи 155 Уголовного кодекса РА и пунктами 1 и 15 части 2 статьи 44- 155 УК РА, которые объединены в одно производство.

В следственном органе напомнили, что 11 апреля из N-ой воинской части МО РА поступило сообщение о том, что в тот же день, около 15:40, на боевых позициях в районе села Тех Сюникской области были смертельно ранены военнослужащие воинской части Артур Аветисович Саакян, Мкртич Арменович Арутюнян, Нарек Гагикович Саркисян и Генрик Вачаганович Кочарян. Еще 6 человек получили травмы различной степени и были переведены в медицинские учреждения для лечения.

"По предварительным данным, полученным в ходе предварительного следствия, военнослужащие ВС Азербайджанской Республики подъехали к военнослужащим Вооруженных Сил Республики Армения, проводившим инженерные работы на границе, на автомобиле под предлогом корректировки пунктов дислокации, после чего с мотивом ненависти, нетерпимости, вражды, вызванными расовыми, национальными, этническими обстоятельствами, были произведены выстрелы из огнестрельного оружия в сторону военнослужащих РА. Затем вооруженные силы Азербайджана произвели выстрелы из других видов оружия в направлении военнослужащих и боевых позиций ВС РА.

В результате указанных преступных действий военнослужащих ВС Азербайджана 4 военнослужащих ВС РА погибли, 6 получили телесные повреждения различной степени. В рамках производства по делу проведен осмотр места происшествия, назначены соответствующие экспертизы", - отметили в Следкоме.

В заключение подчеркивается, что проводятся все необходимые процессуальные и доказательные действия для выяснения обстоятельств дела, дачи полной правовой оценки преступным действиям военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджана.