Среда, 12 Апреля 2023 17:49

АрмИнфо. Автором принципов территориальной целостности государств и права народов на самоопределение при решении нагорно-карабахского конфликта являлась армянская сторона. С таким заявлением 12 апреля в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА, отвечая на вопрос депутата НС Арсяк Джулакян, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, ссылаясь на некоторые достоверные источники.

По словам главы правительства, для ответа на вопрос о Нагорном Карабахе необходимо вернуться к концепту, согласно которому решение данной проблемы необходимо рассматривать в двух плоскостях - до Мадридских принципов и после них. До Мадридских принципов позиция армянской стороны заключалась в том, что Нагорный Карабах никогда не был в составе независимого Азербайджана, и в контексте распада Советского Союза Арцах осуществил свое право на самоопределение, выйдя из состава СССР наряду с другими субъектами в качестве самостоятельного субъекта, что зафиксировано в Алматинской декларации.

В 2007 году, когда главой государства был Роберт Кочарян, а Серж Саргсян премьер- министром республики появились на свет Мадридские принципы, в которых подчеркивалась и территориальная целостность государств, и право народов на самоопределение. Тогда было указано на необходимость уточнения статуса Нагорного Карабаха с применением неких механизмов, которые должны были быть согласованы и с Азербайджаном. В результате, как отметил премьер-министр, произошли очень серьезные принципиальные изменения. <До Мадридских принципов речь шла о Советском Союзе, после них - Азербайджан. Это означает, что Нагорный Карабах должен быть в составе Азербайджана, чтобы самоопределиться, в противном случае, непонятно от кого он самоопределяется. В этом заключается реальное содержание, что является нашим самым главным упущением>, - подчеркнул Пашинян.

Отметив, что именно Армения вывела Нагорный Карабах из переговорного процесса, заявив в этом контексте, что <пришла, чтобы осуществить право народа Нагорного Карабаха на самоопределение>. <Но в этом случае возникает вопрос: уважаемые, а вы кто такие? В ответ звучит заявление, что мы являемся Республикой Арменией, однако право народов на самоопределение гласит о том, что именно Нагорный Карабах должен был вести переговоры и находиться за столом переговоров, потому что речь идет именно о нем, а не об Армении>, - подчеркнул премьер­министр РА, добавив, что, тем самым, власти оказались в капкане, из которого с 2018 года никак не могут выйти.