Среда, 12 Апреля 2023 17:42

АрмИнфо. Защитник прав человека (ЗПЧ) Республики Арцах опубликовал обновленную версию специального доклада на трех языках о нарушениях индивидуальных и коллективных прав человека в результате 122- дневной блокады Арцаха со стороны Азербайджана.

Как сообщает пресс-служба ЗПЧ НКР, в докладе всесторонне и подробно представлены данные о нарушениях 7 индивидуальных прав, 5 прав уязвимых групп и 4 коллективных прав, которые отражают углубляющийся гуманитарный кризис и геноцидальную политику Азербайджана в отношении народа Арцаха.

Продолжающаяся со стороны Азербайджана блокада, сбои в работе жизненно важной инфраструктуры, а также периодически и последовательно осуществляемые вооружённые нападения и угрозы применения силы преследуют цель подвергнуть Арцах этнической чистке и уничтожить коренное армянское население Арцаха посредством физического и психологического террора и создания невыносимых условий для жизни.

Ниже приведены некоторые из основных данных, отражённых в Докладе о нарушениях прав человека вследствие 122-дневной блокады:

- Количество передвижений людей по трассе Степанакерт-Горис (по Лачинскому коридору) сократилось примерно в 183 раз (1638 въездов и выездов вместо 298 900);

- Зафиксировано почти в 48 раза меньше движения автомобилей по дороге, чем должно было быть без блокады (вместо 112 240 зафиксировано 2362 въезда и выезда автомобилей, причём только со стороны Красного Креста и российских миротворцев);

- Было импортировано примерно в 12 раз меньше жизненно важных грузов, чем должно было быть без блокады (4089 тонн вместо 48 800 тонн);

- Из-за блокады домой не смогли вернуться в общей сложности около 3900 человек, в том числе 570 детей; Из-за прекращения плановых операций около 1060 граждан лишились возможности решить проблемы со здоровьем посредством операций;

- Азербайджан полностью или частично прервал подачу газа из Армении в Арцах в общей сложности на протяжении 56 дней;

- На протяжении вот уже 93 дня полностью прервано электроснабжение из Армении в Арцах, что привело к введению 6-часовых веерных отключений и многочисленных аварий;

- По предварительным оценкам около 10 300 человек фактически потеряли свою работу и источник дохода (включая случаи сохранения рабочих мест), что составляет более 50% от общего числа работников частного сектора;

- Сбои в газоснабжении и электроснабжении привели к незапланированной вырубке лесов - ещё около 7400 деревьев были вырублены, что, в свою очередь, создаст дополнительные и долгосрочные проблемы для обеспечения здоровой окружающей среды;

- Экономике страны нанесён ущерб в размере около 230 миллионов долларов;

- Приостановлены строительные работы 32,6 км дороги, десятки километров водопровода, тысячи гектаров оросительных систем, 3717 квартир, более 40 социальных и производственных инфраструктур;

- Ряд нарушений прав более остро проявляется среди уязвимых групп, в частности, 30 000 детей, 9 000 инвалидов, 20 000 пожилых людей, 60 000 женщин (женщин и девочек) и 15 000 перемещенных лиц.

В дополнение к продолжающимися и многократным нарушениям положений Трёхстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, на протяжении вот уже 50 дней обязательное исполнение решения Международного суда ООН об обеспечении беспрепятственного въезда и въезда людей, машин и грузов по Лачинскому коридору не совершается Азербайджаном, в очередной раз попирающим высшие международные ценности и принципы. Следовательно, международное сообщество имеет не только право, но и неоспоримое обязательство как можно скорее исполнить решение высшего международного суда практическими средствами и предотвратить будущие азербайджанские преступления, в том числе планируемое новое и жестокое преступление против человечества.

Все правонарушения Азербайджана против народа Арцаха совершаются в рамках государственной политики расовой дискриминации (армянофобии), а также направлены против его права на самоопределение и факта его реализации, с целью окончательного решения конфликта в свою пользу посредством этнической чистки по логике "нет народа, нет права".

Систематически и последовательно проводимая Азербайджаном политика этнической ненависти проявилась как в ходе агрессии против народа Арцаха, так и после установления режима прекращения огня, и неоспоримо доказывает, что любой статус Арцаха в составе Азербайджана равносилен этнической чистке Арцаха и геноциду армян Арцаха.

Следовательно, в контексте арцахского конфликта право на самоопределение равно праву людей жить на своей Родине. Основополагающее право народа Арцаха на самоопределение, а также посягательства и угрозы со стороны Азербайджана его физическому существованию на базе расовой дискриминации являются более чем достаточными основами для защиты народа Арцаха международным сообществом и международного признания Республики Арцах на основе принципа "признание во имя спасения".

С докладом можно ознакомиться по следующей ссылке: https://artsakhombuds.am/ru/document/1013.