Среда, 12 Апреля 2023 17:40

АрмИнфо. Москва запросила у Еревана разъяснения по поводу участия Армении в учениях НАТО. Об этом 12 апреля в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос по части участия РА в учениях НАТО и неучастия в учениях ОДКБ.

Отметим, что ранее Минобороны Армении завило, что армянская сторона планирует участвовать в двух других учениях, организованных сухопутными войсками США в этом году - KFOR (Силы для Косово) и Saber Junction. Об этом он заявил после того, как Пентагон удалил со своего сайта упоминание Армении в сообщении о маневрах Defender 2023.

"Мы запросили официальные разъяснения у армянских партнеров насчет их участия в натовских учениях. С нашей реакцией мы определимся по получении ответа", - сказала она.

Безусловно, продолжила дипломат, отказ Еревана от проведения маневров по линии ОДКБ на своей территории вызывает сожаление и не способствует повышению региональной безопасности.

Вместе с тем она привлекла внимание на тот факт, что НАТО продолжает практику активного привлечения стран-партнеров к своим маневрам. "И делает это через внедрение натовских стандартов. И стремится переформатировать оборонный комплекс этих государств, получить рычаги влияния на их внутри и внешнеполитические процессы, ход строительства ВС. Прежде всего, это касается постсоветского пространства, которое является для НАТО настоящим полем для геополитических конфронтации с РФ", - сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что США и их союзники пытаются дискредитировать сотрудничество стран региона с Россией, втягивают их в различные форматы взаимодействия, которые носят явно антироссийский - русофобский характер. "Подобные действия НАТО ведут к дестабилизации ситуации в различных регионах, росту конфликтного потенциала и созданию новых разделительных линий", - подчеркнула она.

Касаясь о возможных сроках развертывания миссии ОДКБ в Армении, представитель МИД РФ, сказала: "Это к Еревану, не к нам".

Вместе с тем она процитировала ранее сделанное заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова по этому вопросу о том, что российская сторона удовлетворена тем, что Армения сохраняет заинтересованность принять миссию ОДКБ.

"Также могу дополнить, что как только в Ереване будут готовы, то мы сможем вернуться к предметной работе по закреплению конкретных модальностей, деталей развертывания в Армении миссии ОДКБ", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Добавим, что накануне один из представителей правящей фракции "Гражданский договор" парламента Армении заявил, что Ереван не одобрит размещение миссии ОДКБ в стране, пока Организация не сделает политической оценки по части азербайджанской агрессии в отношении суверенной территории РА.