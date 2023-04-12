Среда, 12 Апреля 2023 17:39

АрмИнфо. Москва выступает за полную разблокировку Лачинского (Бердзорского) коридора. Об этом 12 апреля в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в ответ на вопрос о том, какие усилия предпринимаются для деблокады Арцаха, который уже 122 дня находится в азербайджанской осаде.

По ее словам, соответствующие усилия предпринимаются со стороны оборонного ведомства РФ, командованием российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, во взаимодействии с МИД РФ.

"У наших армянских и азербайджанских партнеров имеются детальные предложения на этот счет. На земле миротворцы решают вопросы обеспечения карабахцев продуктами питания, товарами первой необходимости. Ежедневно завозится десятки тон гуманитарного груза, и мы ожидаем скорейшего разрешения ситуации, в целях продвижения нормализации армяно-азербайджанских двусторонних отношений на основе комплекса трехсторонних отношений на высшем уровне", - подчеркнула она.

Касаясь ситуации на территории Сюникской области РА у села Тех, и заявления депутата от правящей силы РА о том, что армянская сторона без посредников урегулировала вчерашнюю напряженность с азербайджанской стороной, Захарова отметила, что в Москве не умоляют прямую работу между армянской и азербайджанской сторонами.

"Как раз таки, это, наверное, прекрасно, что стороны договариваются по самым сложным вопросам.

Я сказала о нашем содействии, и наверное, это содействие должно комментироваться не только и не столько отдельными представителями политических движений, но и представителями исполнительной власти, которые отвечают за эти направления. Вот эти оценки я могу разделить, не разделить прокомментировать и т.д. А так можно найти сколько людей, столько мнений",- подчеркнула она.

На реплику армянского журналиста о том, что это заявил представитель правящей силы, Захарова, отметила: "Ну, Армения же демократическое государство".