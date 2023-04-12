Среда, 12 Апреля 2023 17:37

АрмИнфо. В Москве не хотели бы раскрывать детали переговоров касательно нормализации армяно-турецких отношений между Россией и Турцией, поскольку процесс не завершен. Об этом 12 апреля в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, на просьбу раскрыть повестку переговоров глав МИД РФ и Турции по части армяно-турецкой нормализации 7 апреля в Анкаре.

"Дипломатия должна иметь возможности для кропотливой работы в столь чувствительной теме", - сказала представитель российского МИД, добавив, что может лишь в данной ситуации еще раз представить позицию Москвы по данному вопросу, которая неоднократно озвучивалась.

"Мы поддерживаем возобновление взаимоуважительного диалога между Ереваном и Анкарой. Он был запущен при нашем непосредственном участии в январе 2022 года. Мы убеждены, что подобная оттепель поспособствует оздоровлению общей обстановки на Южном Кавказе и внесет заметный вклад в установлении долгосрочной стабильности в регионе", - сказала российский дипломат.

По ее словам, Москва видит, что в последний период процесс набирает обороты и готова и далее оказывать необходимое содействие.

Напомним, что специальный представитель Турции в переговорах по урегулированию отношений между Арменией и Турцией Сердар Кылыч в январе текущего года сообщил, что Армения и Турция достигли договоренности придать новый импульс работам по открытию границы для граждан третьих стран. "Относительно открытия границы для граждан третьих стран наш министр в своем выступлении упомянул, что достигнута договоренность о придании нового импульса работе по этому вопросу. Два министра пришли к этому соглашению, и мы сделаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки начать эксплуатацию моста Маргара", - сказал спецпредставитель Турции, представляя итоги встречи глав МИД Армении и Турции в Анкаре.

О запуске процесса нормализации сообщил 13 декабря 2021 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. При этом он подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией. После этого прошло несколько раундов переговоров между спецпредставителями Армении и Турции.

Ранее, АрмИнфо со ссылкой на диписточники сообщало, что с середины лета армяно- турецкая граница начнет принимать граждан третьих стран. А на днях Рубен Рубинян сообщил журналистам, что стороны договорились в начале лета запустить этот процесс.