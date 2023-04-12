Среда, 12 Апреля 2023 17:34

АрмИнфо. Наши усилия не ослабевают по всемерному содействию Армении и Азербайджану в подготовке мирного договора между этими странами. Об этом 12 апреля в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Партнеры приняли наше предложение о проведении очередного раунда двусторонних переговоров на нашей территории. О датах мы сообщим, когда всё это будет окончательно согласованно и когда будет возможность эту информацию обнародовать", - сказала она.

На уточнение, может ли вчерашний инцидент между вооруженными силами Азербайджана близ села Тех быть обусловлен активизацией Запада на Южном Кавказе, российский дипломат отметила, что Москва ранее делилась своим анализом того, что инкорпорирование туда иных игроков или структур, которые никогда не занимались урегулированием данного застарелого конфликта не будет иметь той добавленной стоимости и вообще не будет иметь заявленного эффекта по достижению мира.

По ее словам, оно будет, к сожалению, либо использоваться, либо подводить к обострению, дестабилизации и будет уводить от намеченного мирного урегулирования. "Мы же об этом говорили", - отметила она, добавив, что МИД РФ уже предрек неминуемое, благодаря проведенному анализу.

Захарова добавила, что "сейчас мы вынуждены с горечью и сожалением созерцать и наблюдать за различными проявлениями того, как из-за вмешательства внешних игроков, которые никогда не имели возможности проявить себя в конструктивном плане, вносится дополнительная

дестабилизация".

Напомним, что 11-го апреля близ села Тех вражеские силы атаковали ВС Армении, которые проводили на этом участке инженерные работы.

Военнослужащие ВС Азербайджана на автомобиле подъехали к военнослужащим ВС Армении, завязалась потасовка, затем противник начал стрелять по армянским военным.

ВС Армении потеряли 4 военнослужащих, у вражеской стороны официально трое погибших.

За Родину головы сложили: Артур Саакян (1999 г.р.), Мкртич Арутюнян (1989 г.р.), Генрик Кочарян (1997 г.р.), Нарек Саркисян (1994 г.р.).

Добавим, что все действия происходили на суверенной территории РА. Ранее вражеские силы захватили до 9 кв км суверенных территорий РА на этом участке.