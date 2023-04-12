Среда, 12 Апреля 2023 17:32

АрмИнфо. Вчерашняя провокация противника на территории села Тех является следствием безнаказанности, попустительства и умышленного бездействия действующего политического руководства Армении. Об этом говорится в заявлении Движения <5165>.

В источнике отмечено, что после прекращения огня 9 ноября 2020г. на многих участках новой армяно-азербайджанской линии соприкосновения не были проведены работы по укреплению и оснащению опорных пунктов. <Потери армии и приказ политического руководства Армении о сдерживании эскалации любыми средствами в очередной раз свидетельствуют о том, что действующий министр обороны далек от сферы своей ответственности>, - говорится в заявлении.

Движение <5165> также обвинило власти Армении в содействии Азербайджану в терроризировании армянского народа, внушении чувства слабости и приведении страны к новой капитуляции.

<Мы решительно выступаем против этого пораженческого и предательского курса и заявляем о безальтернативности отставки этих властей. Более чем очевидно, что боеспособность Вооруженных Сил и безопасность государственных границ никогда не были приоритетом для этих властей. Более того, они последовательно подрывают основы безопасности Армении и Арцаха, увеличивая угрозу нашей физической безопасности>, - говорится в заявлении.

Напомним, что 11-го апреля близ села Тех ВС Азербайджана атаковали позиции армянских сил, которые проводили на этом участке инженерные работы. Военнослужащие ВС Азербайджана на автомобиле подъехали к военнослужащим ВС Армении, завязалась потасовка, затем противник начал стрелять по армянским военным. ВС Армении потеряли 4 военнослужащих, у вражеской стороны официально трое погибших. В боях за Родину головы сложили: Артур Саакян (1999 г.р.), Мкртич Арутюнян (1989 г.р.), Генрик Кочарян (1997 г.р.), Нарек Саркисян (1994 г.р.). Добавим, что все действия происходили на суверенной территории РА. Ранее вражеские силы захватили до 9 кв км суверенных территорий РА на этом участке.