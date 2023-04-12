Среда, 12 Апреля 2023 17:26

АрмИнфо. Зампред Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян обратился с открытым письмом к специальному представителю ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаару, и попросил дать ответы на ряд вопросов, связанных с европейской гражданской миссией на территории Армении.

"Пока 11 апреля вы заявляли, что очень "прозрачно" работаете с Азербайджаном в рамках миссии ЕС и информируете о графике наблюдения раз в неделю, Азербайджан отвечает на ваш "прозрачный" метод работы кровавым способом .

Более 4 часов Вооруженные силы Азербайджана прибегали к провокационным боевым действиям в отношении армянских военных, в результате которых есть жертвы и раненые.

Мандат миссии наблюдателей ЕС предполагал улучшение обстановки безопасности в РА.

В этой связи, пожалуйста, проясните ситуацию:

- Какие меры были приняты в последние часы для прекращения боевых действий? Уже зафиксированы ли провокационные действия Азербайджана и на их основе планируется ли практическое изменение официальных взглядов ЕС, а не заявления?

- Когда миссия ЕС проводила наблюдения вдоль военных столкновений имевших в последнее время: Сотк, Тех и другие общины?

- После информирования азербайджанской стороны о тех наблюдениях, как вы признаете, что было зафиксировано?

Являясь одним из сторонников укрепления реальных европейских ценностей, я глубоко опечален уже видимыми проблемами в ходе деятельности миссии ЕС, которая не укрепила безопасность Армении, а также не обозначила никаких мер противодействия в ответ на агрессивные действия Азербайджана.

Также считаю необходимым упомянуть, что направление миссии ЕС должно было сочетаться с соответствующим соглашением между ЕС и Арменией, так на каком основании ЕС предоставил информацию Азербайджану до подписания соглашения?

Жду вашего публичного ответа", - отметил Ашотян.

В заключение он отметил, что если сравнивать эту миссию с предыдущей и обусловливать передачу информации этим обстоятельством, то нужно признать, что подпись Азербайджана также послужила основанием для создания предыдущей миссии, в отличии от нынешней.

"Вопросы в этом письме не снимают ответственности нынешних властей РА за создавшуюся ситуацию и не означают отсутствия вопросов, связанных с ОДКБ", - резюмировал он.

Напомним, что 11-го апреля близ села Тех вражеские силы атаковали ВС Армении, которые проводили на этом участке инженерные работы.

Военнослужащие ВС Азербайджана на автомобиле подъехали к военнослужащим ВС Армении, завязалась потасовка, затем противник начал стрелять по армянским военным.

ВС Армении потеряли 4 военнослужащих, у вражеской стороны официально трое погибших. За Родину головы сложили: Артур Саакян (1999 г.р.), Мкртич Арутюнян (1989 г.р.), Генрик Кочарян (1997 г.р.), Нарек Саркисян (1994 г.р.).

Добавим, что все действия происходили на суверенной территории РА. Ранее вражеские силы захватили до 9 кв. км суверенных территорий РА на этом участке.

Примечательно, что анонимный европейский чиновник ранее сообщил, что результат мониторинга миссии ЕС в Армении передаются Азербайджану, чтобы хоть как-то снять напряженность в двусторонних отношениях.