Среда, 12 Апреля 2023 17:23

АрмИнфо. Главной причиной прекращения боестолкновений возле села Тех Сюникской области Армении стал достойный ответ на провокацию Азербайджана со стороны подразделений вооруженных сил Армении. Об этом 12 апреля журналистам заявил депутат Национального Собрания РА от правящей фракции <Гражданский договор> Армен Хачатрян.

Он отметил, что никакого посредничества в прекращении боевых действий извне не было, это стало возможным благодаря проведенным переговорам между военными Армении и Азербайджана. <Вопрос стоял о том, быть новой войне или не быть, готовы ли стороны к новым людским потерям

или нет. В конце концов, достигнута договоренность о прекращении боевых столкновений>, - сказал парламентарий, указав при этом на отсутствие каких-либо гарантий для возможного повторения провокаций со стороны противника. <В любой момент может быть эскалация напряженности, и ни для кого не секрет, возможности наших ресурсов в случае масштабных боевых действий, сможем ли мы оказать сопротивление, и сколько сможем сопротивляться. На локальном уровне наша армия с честью справляется с поставленными перед ней проблемами>, - подчеркнул депутат.

Отвечая на вопрос о том, почему что на данном участке границы находятся подразделения ВС, а не пограничников, как об этом ранее заявлялось, Хачатрян подчеркнул, что у пограничных войск нет соответствующих ресурсов для предотвращения широкомасштабных атак. <Когда перед тобой вооруженные до зубов ВС противника, очевидно, что на данном участке границы должны находиться подразделения армянской армии. Но на тех участках границы, на которых находятся азербайджанские пограничники, на армянской территории также размещаются аналогичные подразделения>, - сказал Хачатрян.

Напомним, что 11-го апреля близ села Тех ВС Азербайджана атаковали позиции армянских сил, которые проводили на этом участке инженерные работы. Военнослужащие ВС Азербайджана на автомобиле подъехали к военнослужащим ВС Армении, завязалась потасовка, затем противник начал стрелять по армянским военным. ВС Армении потеряли 4 военнослужащих, у вражеской стороны официально трое погибших. Все действия происходили на суверенной территории РА. Ранее вражеские силы захватили до 9 кв км суверенных территорий РА на этом участке.