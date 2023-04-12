Среда, 12 Апреля 2023 17:19

АрмИнфо. Аналитик-тюрколог, эксперт по политическим процессам в Турции Варужан Гегамян представил свое видение относительно произошедшей 11 апреля эскалации у села Тех Сюникской области Армении и рассказал, что будет дальше.

"Что произошло вчера в Сюнике и что будет дальше? Если отбросить в сторону все различные пропагандистские приемы, то в сухом остатке имеем следующее.

Около 10 дней назад без единого выстрела и сопротивления вооруженные силы Азербайджана вошли на территорию села Тех Сюникской области, ставшего приграничным после сдачи Кашатагского района Арцаха. ВС Азербайджана захватили значительные армянские земли и построили свои новые позиции там, тем самым контролируя как село Тех, так и прилегающую зону", - отметил он.

Эксперт обратил внимание, что 11 апреля именно на этом участке вражеские силы открыли огонь по армянской армии, использовали тяжелую артиллерию и в результате причинили нам серьезные потери.

"Де-факто Минобороны Армении нам говорит, что в ходе вчерашнего инцидента у нас не было позиционных потерь. Однако, не говорит, что еще десять дней назад у нас уже были территориальные потери, из-за которых стало возможно вчерашнее нападение", - констатировал Гегамян.

По словам эксперта, правительство де-факто Республики Армения не только не выполнило свою главную обязанность - охрану границ нашего государства, но и а в повседневной жизни ориентируется исключительно на осуществление репрессий в отношении кого-либо из своих оппонентов и на вопросы второстепенного характера важности (например, некоторые фестивали, академические города и т. д.).

Тюрколог подчеркнул, что это называется недостойным управлением. "Азербайджан видит, что де-факто правительство РА не будет ему сопротивляться. В Баку и Анкаре, в ежедневном режиме фиксируют, что армянское государство не проводит какой-либо существенной работы по нейтрализации готовящихся турецко-азербайджанских атак и защиты собственных граждан. Естественно, это является для них главным стимулом продолжать свои атаки и завоевывать Сюникскую область постепенно, шаг за шагом, в условиях необъявленной войны", - подчеркнул Гегамян.

Опубликовав карту Армении, где наглядно продемонстрировано сколько суверенных территорий РА Азербайджан захватил в ходе ползучей оккупации лишь за последние два года, эксперт подчеркнул, что мишенью противника является Сюник и "отгрызая" куски он продвигается вперед.

"В результате мы имеем: новые территориальные потери, новые жертвы, еще одна обезлюдевшая община в селе Тех и прилегающих районах, постоянно увеличивающееся давление и атаки противника и де-факто правительство Армении, которое не способно не только предвидеть существующие вызовы, но и противостоять им.

Это доказано как минимум в период с ноября 2020 года по апрель 2023 г. со всеми событиями этого периода.

Все политические предложения и программы де-факто властей РА ("зеркальный отвод войск", "эпоха мира", "справедливое решение" и т.д.) потерпели полный крах", - отметил политолог.

В этом ключе он задался вопросом, почему в сложившихся условиях де-факто власти не должны подать в отставку и не уйти?

При этом тюрколог констатировал, что ответ на этот вопрос прост. "Потому что для де- факто премьер-министра РА и его сподвижников из Гражданского договора сохранить собственную власть дороже всего вышеперечисленного, даже если это будет стоить территориальных и человеческих потерь.

Это не вопрос партийной борьбы или внутренней политики, а реальная проблема, которая постучится в дверь каждого жителя РА и Арцаха, как постучала в село Тех или Джермук. При отсутствии постоянного общественного давления все это неизбежно будет продолжаться", - резюмировал он.