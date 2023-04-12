Среда, 12 Апреля 2023 17:10

АрмИнфо. Оппозиционная фракция <Армения> Национального Собрания РА выражает поддержку вооруженным силам страны в решении стоящих перед ними проблем. Об этом 12 апреля журналистам заявил глава фракции, экс-министр обороны РА Сейран Оганян, говоря о вчерашней провокации со стороны вооруженных сил Азербайджана возле села Тех Сюникской области республики.

<По моим данным, проблема возникла в результате уточнения позиций в рамках проведения инженерных работ по их улучшению. Имеется и видеоролик, на котором видно, как азербайджанцы подошли к нашим позициям и прибегли к провокационным действиям. Дай Бог, чтобы наши вооруженные силы как можно быстро восстановили свою боеспособность>, - отметил политик. Он добавил, что несмотря на все разговоры о снижении боеготовности армии после 44-дневной войны, на локальном уровне некоторые подразделения вооруженных сил выполняют поставленные задачи и проявляют героизм.

Оганян заметил, что все провокации азербайджанцев проводятся в рамках коридора, связывающего Армению с Арцахом. Согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, предусматривалось в течение трех лет разработать проект создания альтернативного коридора . Азербайджан раньше данного срока построил свой участок дороги. <И здесь возникает вопрос о том, почему наши власти не сделали то же самое в направлении Корнидзора>, - сказал экс-министр обороны.

Оганян считает, что провокацию Азербайджана в селе Тех можно было предотвратить. Он добавил, что всегда можно применить превентивные меры, и в этих целях используется инженерное оборудование. <На дороге можно было установить переносные заграждения. В таком случае азербайджанские военнослужащие не подошли бы к армянским позициям и не началась бы стрельба>, - сказал экс-министр, выразив убеждение, что власти Армении не сделали выводов после 44-дневной войны. Более того, они постоянно запаздывают с оценкой военно-политической ситуации, не планируя и не организуя ответные действия, а противник быстро и оперативно реагирует и адаптируется к местности. <После многочисленной критики, вызванной провалом переговорного процесса, продолжается процесс поражений, неудач, провокаций со стороны противника. После всего этого власти Армении по-прежнему не делают выводов. Дай Бог, чтобы это был последний инцидент>, - заявил депутат.

Напомним, что 11-го апреля близ села Тех ВС Азербайджана атаковали позиции армянских сил, которые проводили на этом участке инженерные работы. Военнослужащие ВС Азербайджана на автомобиле подъехали к военнослужащим ВС Армении, завязалась потасовка, затем противник начал стрелять по армянским военным. ВС Армении потеряли 4 военнослужащих, у вражеской стороны официально трое погибших. Все действия происходили на суверенной территории РА. Ранее вражеские силы захватили до 9 кв км суверенных территорий РА на этом участке.