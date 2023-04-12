Среда, 12 Апреля 2023 17:06

АрмИнфо. В Армении будет внедрена новая система аттестации сотрудников Полиции. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 12 апреля в первом чтении обсуждает поправки в законах <О службе в Полиции> и <Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности и должности в государственной службе>.

По словам заместителя министра внутренних дел РА Арпине Саркисян, пакетом предусмотрено предоставить сотрудникам полиции право на прохождение трехразовой аттестации в течение трех лет. В случае провала первой попытки у сотрудника будут минимум еще две попытки, а после успешного тестирования предполагается удвоение зарплаты. Если же в течение трех лет сотрудник так и не смог пройти аттестацию, то это может стать основанием для увольнения по причине несоответствия занимаемой должности. Аттестация будет проходить в три этапа, первый из которых подразумевает проверку умственных способностей, в том числе, посредством теста на IQ. На втором этапе будут проверяться физические возможности, а на третьем - специализированные знания и навыки. Прохождение аттестации будет считаться успешным в случае набора более 60% баллов. Помимо того, предусмотрен и четвертый этап тестирования для сотрудников, которые намерены занять руководящую должность. Он будет проводиться в формате собеседования в присутствии, в том числе, психолога. В течение трех лет сотрудники также будут иметь возможность один раз пройти переподготовку, что позволит лучше подготовиться к аттестации. Пакет, как отметила замминистра, направлен на повышение привлекательности службы в Полиции, предоставление более высоких социальных гарантий путем повышения заработной платы. Речь идет почти о 17 тысяч полицейских. Планируется, что после принятия пакета законов процесс аттестации может начаться уже с мая текущего года.

При этом, занимающие высокие должности лица не смогут пройти аттестацию с целью повышения зарплаты, поскольку их зарплата и так высокая.