Среда, 12 Апреля 2023 12:02

АрмИнфо.В Ереване на сцене концертного зала СКК им. К.Демирчяна состоялась долгожданная премьера легендарного бродвейского мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера <Сансет Бульвар>.

Примечательно, что ереванская премьера стала интернациональной, в которой были вовлечены актеры из 4 стран - Армении, Грузии, Казахстана и России.

Главную героиню - забытую кинодиву немого кино Норму Дэзмунд - воплотила народная артистка Грузии и России блистательная Тамара Гвердцители. Лауреат <Золотой маски> Евгений Елпашев из России утонченно создал образ сценариста - ловеласа Джо Гиллиса. В роли Бетти Шиффер - одаренная актриса из Казахстана Эльмира Диваева. Наши соотечественники Артур Манукян (Макс фон Майерлинг), Арам Караханян (Шелдрейк и Манфред), Сергей Даниэлян (Сесил Демиль), Ани Лупе (молодая Норма Дэзмунд) ярко и выразительно сыграли своих героев.

Постановщиком мюзикла, созданного по мотивам одноименной трагикомедии в стиле нуар с Глорией Свенсон в главной роли культового голливудского кинорежиссера Билли Уайлдера <Бульвар Сансет> (1950г., США) стал английский театральный режиссер и педагог Антон Музыкантский.

В основе сюжета спектакля - жестокое олицетворение <фабрики грез> в период появления звука на экране. Драматическое закулисье Голливуда разрушает иллюзии зрителя о красоте и загадочности мировой киноиндустрии. С появлением звуковых фильмов, стареющая актриса немного кино Норма Дэзмунд, стала затворницей в своем роскошном особняке на Сансет Бульваре. В глубине души она с тоской грезит о триумфальном возвращении на большой экран.

История ее безответной любви к молодому безработному сценаристу Джо Гиллису, полной невыносимого накала страстей и чувств, ведет к неминуемой трагической развязке.

В одном из интервью Антон Музыкантский отмечал, что главной темой спектакля является прошлое, которое не отпускает, пытаясь заменить собой настоящее. Он подчеркнул, что был удивлен уровнем подготовки армянских актеров. <Здесь жанр мюзикла не так развит, как на Западе или в Москве. Но есть масса артистов, которые прекрасно поют и танцуют, отлично играют и работают с невероятной отдачей. В Армении древние музыкальные традиции, высокая культура пения, ансамбля - это очень чувствуется, и артисты абсолютно готовы к нашему жанру>, - сказал режиссер.

Стоит отметить, что особого внимания заслуживают оригинальная сценография и костюмы персонажей, которые подчеркивают эстетическую концепцию спектакля, и, безусловно, прекрасное сопровождение Симфонического оркестра Армении под руководством Мариам Барской.

Русскоязычная версия мюзикла по специальному соглашению с театральной компанией Эндрю Ллойда Уэббера The Really Useful Group Ltd, представлена продюсерским центром Погоса Арутюняна Skyfist. Ереванская постановка претендует на соискание одного из важных культурных событий на территории СНГ.