Среда, 12 Апреля 2023 11:45

АрмИнфо.На пленарном заседании Национального Собрания РА 12 апреля начались обсуждения по кандидатуре члена комиссии по предотвращению коррупции.

На эту должность решением конкурсного совета представлена кандидатура Арамаиса Пашиняна. По словам претендента, после формирования комиссии начались глубокие исследования об имуществе и доходах должностных лиц, представленные в соответствующих декларациях.

В рамках контроля за финансовыми потоками политических партий также проведена значительная работа. После законодательных изменений была внедрена совершенно новая система по выбору аудиторских компаний, организации процесса аудита, проверке и анализа годовых отчетов политических партий. Тем не менее, как считает Пашинян, еще многое предстоит сделать, особенно по части внедрения электронной системы декларации имущества, совершенствования аналитической системы контроля, ее интеграции с новой системой базы данных, повышения уровня общественного оповещения.

Пашинян подчеркнул также важность повышения эффективности деятельности комиссии при выявлении коррупционных явлений в местных органах самоуправления. Кандидат считает, что в Армении нет системной коррупции, однако определение коррупции достаточно широко, и кроме открытой взятки имеются и другие виды коррупции, к примеру, покровительство, против которого необходимо начать борьбу со второго этапа борьбы с коррупционными проявлениями.