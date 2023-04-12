Среда, 12 Апреля 2023 11:42

АрмИнфо.Программа «Сила одного драма» Idram и IDBank уже перешагнула отметку в 120 млн. драмов.

Бенефициаром апреля месяца является Программа выявления профессионального потенциала участников войны, целью которой является содействие социально-экономической реинтеграции солдат, получивших ранения во время войны и проживающих в регионах Республики Армения, путем поощрения и повышая мотивации к работе.

По словам руководителя отдела по коммуникациям IDBank-а Татевик Вардеванян, компаниям важно вносить свой вклад в улучшение качества жизни защитников нашей Родины. «Проблема реинтеграции участников войны имеет первостепенное значение в обществе, и несвоевременное принятие серьезных мер может иметь необратимые последствия как для самих участников войны, так и для всего общества, поэтому мы выбрали эту программу в качестве бенефициара апреля», — сказала Татевик Вардеванян.

«Основой этой программы является выявление профессиональных способностей и навыков военнослужащих, получивших ранения в результате войны, и на основе этого создание новых возможностей для полной реализации их потенциала», - сказал Мхитар Айрапетян, директор фонда «Мой шаг».

Отметим, что вся сумма, собранная в результате платежей, осуществленных через платформы компаний в феврале и марте по инициативе «Сила одного драма», 6.463.511 драмов, была направлена ​​на установку солнечных водонагревателей в частных домовладениях сельской местности Арцаха.

Вы также можете стать послом доброй воли инициативы «Сила одного драма». Просто необходимо произвести все платежи с помощью приложения Idram&IDBank, интернет-платформы IDBanking.am и Idram.am и через терминалы обеих компаний.