Среда, 12 Апреля 2023 11:38

АрмИнфо.Председатель Постоянной комиссии по защите прав человека и общественным вопросам Национального собрания Республики Армения, беспартийная Тагуи Товмасян приняла делегацию представителя ЮНИСЕФ в Армении Кристине Вайганд.

Как сообщила сама Товмасян, она представила Вайганд ситуацию с применением Азербайджаном эмоционального и психологического насилия в отношении 19 детей, перевозимых из Армении в Арцах, что должно стать предметом оценки и осуждения со стороны международных структур.

"В ходе обсуждения озвучила также обеспокоенность тем, что оперативные сотрудники отдела полиции Эребуни с применением грубой физической силы задержали несовершеннолетних студентов, подвергли их насилию и пыткам.

В своей речи представитель ЮНИСЕФа Кристине Вайганд отметила, что осведомлена об инциденте с вторжением азербайджанцев в автобус, перевозивший 19 детей в Арцах, мои письма передела в соответствующие органы ООН", - сообщила армянский депутат.

"ЮНИСЕФ довольно активно участвует в разработке ряда важных законодательных инициатив, регулирующих сферу защиты детей. Считая случаи насилия в отношении несовершеннолетних недопустимыми и крайне тревожными", - отметила Вайганд, выразив надежду, что предстоящие законодательные изменения, вокруг которых они уже проводят заинтересованные обсуждения, будут способствовать обеспечению прогресса в предотвращении насилия.