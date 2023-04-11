Вторник, 11 Апреля 2023 18:42

АрмИнфо. Вооруженные силы Азербайджана продолжают провокацию. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, около 17:30 подразделения Вооруженных сил Азербайджана в направлении армянских позиций на территории села Тех Сюникской области применили минометы.

<Подразделения Вооруженных Сил Армении принимают необходимые оборонительные меры>, - говорится сообщении Минобороны РА.

Напомним, что сегодня ведомство распространило сообщение о том, что около 16:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по военнослужащим ВС Армении, проводящим инженерные работы на участке общины Тех. .

Согласно источникам АрмИнфо из силовых структур, у ВС Армении как минимум 4 погибших, кроме того, среди раненных командующий особым армейским корпусом Армен Гезалян. Ранение легкое, его сейчас оперируют. Азербайджанская сторона также подтверждает наличие потерь в своих рядах.