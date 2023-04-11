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АрмИнфо. ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции на административной территории села Тех Сюникоской области РА. Об этом сообщает пресс-служба МО РА.
"11 апреля около 16:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по военнослужащим ВС Армении, проводящим инженерные работы на участке общины Тех. Армянская сторона прибегла к ответным действиям.
По предварительным данным, у армянской стороны есть жертвы и раненые. Министерство обороны выступит с дополнительным сообщением", - говорится в заявлении Минобороны Армении.
Добавим, что ранее вражеские силы продвинулись вглубь суверенных территорий РА в этом направлении. И в результате бездействия армянской стороны не только продвинулись на этих участках, но и беспрепятственно закрепились и укрепились. Премьер-министр РА Никол Пашинян заявил после этого, что армянская сторона старается избежать шагов, которые могут привести к эскалации. Таким образом, азербайджанские ВС беспрепятственно окопались на армянской земле, меж тем, как военнослужащие ВС Армении теперь под стрельбу противника, ценой собственной жизни пытаются создать окопы.
|Минобороны Армении сообщает о применении минометов азербайджанскими ВС. Ранен командующий особым армейским корпусом
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|Гуманитарная инициатива "Аврора" выступила с заявлением в связи с кончиной правозащитника Бенджамина Ференца
|В Минобороны РА подтвердили факт обнаружения на территории Армении азербайджанского военнослужащего
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|Защита оппозиционера Мгера Саакяна прокомментировала ходатайство Генпрокуратуры РА о возбуждении уголовного дела в отношении парламентария
|На Зангезурском медно-молибденовом комбинате произошла утечка загрязненных производственных вод
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|Опрос: Почти половина респондентов в Армении не пошли бы на выборы, если бы они прошли в ближайшее воскресенье
|Опрос: Действующие власти не способны заключить мирный договор с Азербайджаном на приемлемых условиях, отвечающих интересам РА и Нагорного Карабаха
|В Минобороны Армении опровергли вражескую дезинформацию
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|Пентагон: Армения примет участие в военных учениях под командованием США
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|Парламентарий: Вопрос отставки Алена Симоняна в "Гражданском договоре" не обсуждается
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|С 1 мая по 7 июля 2023 года включительно в Армении пройдут тренировочные сборы резервистов
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|Азербайджан не выполняет решение Международного суда ООН - Пашинян
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|Гнел Саносян встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили
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