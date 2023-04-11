Вторник, 11 Апреля 2023 18:39

АрмИнфо. ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции на административной территории села Тех Сюникоской области РА. Об этом сообщает пресс-служба МО РА.

"11 апреля около 16:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по военнослужащим ВС Армении, проводящим инженерные работы на участке общины Тех. Армянская сторона прибегла к ответным действиям.

По предварительным данным, у армянской стороны есть жертвы и раненые. Министерство обороны выступит с дополнительным сообщением", - говорится в заявлении Минобороны Армении.

Добавим, что ранее вражеские силы продвинулись вглубь суверенных территорий РА в этом направлении. И в результате бездействия армянской стороны не только продвинулись на этих участках, но и беспрепятственно закрепились и укрепились. Премьер-министр РА Никол Пашинян заявил после этого, что армянская сторона старается избежать шагов, которые могут привести к эскалации. Таким образом, азербайджанские ВС беспрепятственно окопались на армянской земле, меж тем, как военнослужащие ВС Армении теперь под стрельбу противника, ценой собственной жизни пытаются создать окопы.