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АрмИнфо.Генеральный прокурор Анна Вардапетян 11 апреля в ходе представления ходатайства об инициировании публичного уголовного преследования в отношении депутата оппозиционной фракции "Айастан" Национального Собрания РА Мгера Саакяна пояснила, каким может быть его наказание.
По ее словам, новый УК устанавливает прямой запрет на лишение свободы человека за впервые совершенное деяние, не являющееся тяжким преступлениеи. То есть, как пояснила генпрокурор, речь идет о двух уголовно-правовых последствиях в результате одного поступка. <Но формально это один поступок, преступление небольшой тяжести>, - сказала Вардапетян.
В данном случае, в качестве наказания, применимы общественные работы или штраф.
Напомним, что парламент обсуждает вопрос лишения депутата Мгера Саакяна депутатской неприкосновенности в связи с инцидентом в НС. Как отмечается в ходатайстве о даче согласия на инициирование публичного уголовного преследования, в ходе закрытого рабочего обсуждения в Национальном Собрании 31 марта, около 11:15, Саакян исходя из хулиганских побуждений, показательно противопоставил себя главе комиссии по государственно-правовым вопросам, проявил агрессивное поведение в его отношении, в частности М.С ударил рукой по столу, встал, громко сделал замечание председателю комиссии, подошел к председателю Комиссии и умышленно ударил правой рукой по лицу. В результате удара здоровью председателя Комиссии был причинен легкий вред (рассечение брови, кровотечение в районе века). Сообщается, что полученные в ходе расследования фактические данные дают основания для начала уголовного преследование депутата НС восьмого созыва Мгера Саакяна по ч. 1 ст. 297 (хулиганство) и п. 7 ч.2 ст. 171 (причинение легкого вреда здоровья из хулиганских побуждений) УК РА.
|Минобороны Армении сообщает о применении минометов азербайджанскими ВС. Ранен командующий особым армейским корпусом
|У армянской стороны есть потери в результате стрельбы вражеских сил в районе села Тех Сюникской области Армении
|Анна Вардапетян пояснила, какое наказание грозит Мгеру Саакяну за <агрессивное поведение> в отношении депутата правящей фракции
|Генпрокур Армении ходатайствует о начале уголовного преследования в отношении Мгера Саакяна
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|Телевизионная и радиовещательная сеть Армении приостановит вещание пяти армянских телеканалов
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|Оппозиционер: Подло добиваться дружественного отношения Азербайджана за счет передачи информации о безопасности Армении
|Али Шамхани: Напряженность и конфликты в кавказском регионе не приносят пользы ни одной стране
|POLITICO: Евросоюз передает данные с патрулирования вдоль армянской границы Азербайджану
|Гуманитарная инициатива "Аврора" выступила с заявлением в связи с кончиной правозащитника Бенджамина Ференца
|В Минобороны РА подтвердили факт обнаружения на территории Армении азербайджанского военнослужащего
|Армен Дарбинян решил не переизбираться на должность ректора РАУ, не заручившись должной поддержкой правительств России и Армении
|Защита оппозиционера Мгера Саакяна прокомментировала ходатайство Генпрокуратуры РА о возбуждении уголовного дела в отношении парламентария
|На Зангезурском медно-молибденовом комбинате произошла утечка загрязненных производственных вод
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|Армен Григорян и Али Шамхани обсудили ситуацию с безопасностью в регионе
|Армению посетила делегация сухопутных войск США в Европе
|Опрос: Большинство армянских респондентов уверены в негативности для Армении западных санкций в отношении России, но поддерживают их
|Опрос: Почти половина респондентов в Армении не пошли бы на выборы, если бы они прошли в ближайшее воскресенье
|Опрос: Действующие власти не способны заключить мирный договор с Азербайджаном на приемлемых условиях, отвечающих интересам РА и Нагорного Карабаха
|В Минобороны Армении опровергли вражескую дезинформацию
|Алиев и Гарибашвили обсудили роль азербайджано-грузинского сотрудничества в обеспечении Европейской энергобезопасности
|Опрос: Преобладающее большинство респондентов в Армении считают неоправданными действия РФ на Украине и не исключают ядерной войны
|Лавров: Россия приветствует начатый при поддержке Москвы процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией
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|В правящей партии Армении обсудили внешнеполитические и внутриполитические вопросы
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|Пентагон: Армения примет участие в военных учениях под командованием США
|Эксперт: Южный Кавказ входит в национальные интересы России и Москва рядом с Ереваном
|Российский эксперт: Есть якоря, сдерживающие Иран и Азербайджан от войны, хотя и есть недовольства
|Пашинян запретил госведомствам принимать подарки от благотворителей
|Парламентарий: Вопрос отставки Алена Симоняна в "Гражданском договоре" не обсуждается
|Патрульную полицию Армении будут пополнять женщинами
|Саркис Ханданян о дислоцировании миссии ОДКБ: Для нас важно объективное представление ситуации на границе
|С 1 мая по 7 июля 2023 года включительно в Армении пройдут тренировочные сборы резервистов
|Ситуация на участке Тех-Корнидзор частично улучшалась - Пашинян
|Азербайджан не выполняет решение Международного суда ООН - Пашинян
|Президент Туркменистана принял губернатора Астраханской области России
|Гнел Саносян встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили
|Фонд "Дети Армении" объявляет о начале спецсбора средств в поддержку детей и семей в блокадном Арцахе
|Госминистр: Азербайджанцы заявляют, что арцахцы могут вернуться домой лишь после того, как примут гражданство АР и согласятся на интеграцию
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