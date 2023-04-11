Вторник, 11 Апреля 2023 16:23

АрмИнфо.Генеральный прокурор Анна Вардапетян 11 апреля в ходе представления ходатайства об инициировании публичного уголовного преследования в отношении депутата оппозиционной фракции "Айастан" Национального Собрания РА Мгера Саакяна пояснила, каким может быть его наказание.

По ее словам, новый УК устанавливает прямой запрет на лишение свободы человека за впервые совершенное деяние, не являющееся тяжким преступлениеи. То есть, как пояснила генпрокурор, речь идет о двух уголовно-правовых последствиях в результате одного поступка. <Но формально это один поступок, преступление небольшой тяжести>, - сказала Вардапетян.

В данном случае, в качестве наказания, применимы общественные работы или штраф.

Напомним, что парламент обсуждает вопрос лишения депутата Мгера Саакяна депутатской неприкосновенности в связи с инцидентом в НС. Как отмечается в ходатайстве о даче согласия на инициирование публичного уголовного преследования, в ходе закрытого рабочего обсуждения в Национальном Собрании 31 марта, около 11:15, Саакян исходя из хулиганских побуждений, показательно противопоставил себя главе комиссии по государственно-правовым вопросам, проявил агрессивное поведение в его отношении, в частности М.С ударил рукой по столу, встал, громко сделал замечание председателю комиссии, подошел к председателю Комиссии и умышленно ударил правой рукой по лицу. В результате удара здоровью председателя Комиссии был причинен легкий вред (рассечение брови, кровотечение в районе века). Сообщается, что полученные в ходе расследования фактические данные дают основания для начала уголовного преследование депутата НС восьмого созыва Мгера Саакяна по ч. 1 ст. 297 (хулиганство) и п. 7 ч.2 ст. 171 (причинение легкого вреда здоровья из хулиганских побуждений) УК РА.