Вторник, 11 Апреля 2023 15:27

АрмИнфо.Генпрокурор Армении Анна Вардапетян 11 апреля запросила согласие парламента на уголовное преследование депутата оппозиционной фракции <Айастан> Мгера Саакяна, нанесшего удар депутату правящей фракции <Гражданский договор> Владимиру Варданяну.

Отметим, что Генпрокурор Анна Вардапетян направила председателю Национального Собрания Алену Симоняну ходатайство о даче согласия на инициирование публичного уголовного преследования в отношении депутата фракции <Армения> Мгера Саакяна 10 апреля, согласно пункту 1 статьи 108 конституционного закона <Регламент Национального Собрания>. Согласно статье 96 Конституции РА, уголовное преследование в отношении депутата может быть инициировано только с согласия Национального Собрания.

Как отмечалось, согласно приобретенным в рамках уголовного производства фактическим данным, М.С, в ходе закрытого рабочего обсуждения в Национальном Собрании 31 марта, около 11:15, <исходя из хулиганских побуждений, показательно противопоставил себя главе комиссии по государственно-правовым вопросам, проявил агрессивное поведение> в отношении председателя Постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам парламента В.В., в частности М.С ударил рукой по столу, встал, громко сделал замечание председателю комиссии, подошел к председателю Комиссии и умышленно ударил правой рукой по лицу. В результате удара здоровью председателя Комиссии был причинен легкий вред (рассечение брови, кровотечение в районе века).

Сообщалось, что полученные в ходе расследования фактические данные дают основания для начала уголовного преследование депутата НС восьмого созыва Мгера Саакяна по ч. 1 ст. 297 (хулиганство) и п. 7 ч.2 ст. 171 (причинение легкого вреда здоровья из хулиганских побуждений) УК РА.

Напомним, что 31 марта в парламенте Армении произошла потасовка между депутатом от оппозиционного блока "Армения" Мгером Саакяном и членом фракции "Гражданский договор" Владимиром Варданяном. Мгер Саакян был подвергнут приводу в полицию (был освобожден из ИВС 3 апреля), а Владимир Варданян обратился за медицинской помощью в больницу, затем выписан. Депутат парламента от фракции <Армения> Ишхан Сагателян сообщил, что Мгер Саакян был подвергнут приводу с применением несоразмерной силы.