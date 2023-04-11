Вторник, 11 Апреля 2023 14:37

АрмИнфо.10 апреля исполнился 31 год со дня Марагской резни - одного из самых трагических и ужасных событий первой Карабахской войны. Об этом говорится в заявлении МИД Арцаха.

"10 апреля 1992 года вооруженные силы Азербайджана после продолжительного и интенсивного артиллерийского обстрела вторглись в поселок Марага Мартакертского района Арцаха и зверски расправились с местным мирным населением. Более 50 ни в чем не повинных граждан были жесточайшим образом убиты и замучены до смерти, десятки сельчан, в том числе женщины и дети, были взяты в плен, часть которых затем была зверски убита, а судьба 19 человек до сих пор остается неизвестной. Через две недели после этих чудовищных событий населенный пункт вновь подвергся нападению, а жители, вернувшиеся похоронить своих родственников, стали жертвами новых зверств вооруженных сил Азербайджана", - подчеркнули в МИД НКР.

Официальный Степанакерт констатировал, что Марагинская резня явилась продолжением массовых погромов и депортаций армянского населения Сумгаита, Баку, Кировабада и других населенных пунктов Азербайджанской ССР, а также Северного Арцаха, целью которого было подавить в зародыше законное требование армянства Арцаха реализовать свое право на самоопределение, а также путем этнических чисток и насильственной депортации лишить его родины.

"Несмотря на то обстоятельство, что совершенные в Мараге зверства детально задокументированы международным сообществом, в том числе правозащитными организациями Human Rights Watch и Amnesty International, отсутствие должной политической оценки этого преступления со стороны соответствующих международных структур и безнаказанность подготовили благоприятную почву для последующей агрессии Азербайджана, продолжения и укрепления проводимой его руководством армяноненавистнической и геноцидальной политики. В результате Азербайджан, будучи уверенным в своей безнаказанности, в последующем развязал против Республики Арцах еще две широкомасштабные войны - в апреле 2016 г. и сентябре 2020 г., совершив против армянства Арцаха новые зверства и военные преступления, грубейшие нарушения прав человека и международного гуманитарного права, а также оккупировав новые, более обширные территории Республики Арцах.

И сегодня, игнорируя решение Международного суда ООН о немедленном прекращении блокады Арцаха, Азербайджан на виду всего цивилизованного человечества продолжает осуществлять свою преступную и геноцидальную политику,120 дней держа в незаконной блокаде население Арцаха, лишив его элементарных жизненных условий, создав гуманитарный кризис, а также посредством террористических действий реализуя свою преступную программу деарменизации Арцаха.

Вновь призываем всех международных акторов с целью положить конец преступлениям властей Азербайджана и не стать безмолвным их свидетелем или даже соучастником, практическими и эффективными действиями привести Азербайджан в правовое и конструктивное поле, заставив его авторитарное руководство уважать международное право и взятые на себя обязательства", - резюмировали в МИД НКР.