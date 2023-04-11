Вторник, 11 Апреля 2023 14:08

АрмИнфо. Центр обеспечения взаимодействия с Российскими миротворческими войсками (РМК) в Арцахе, взаимодействуя с РМК, дислоцированными в Республике Арцах, согласно поданным заявкам, организует охрану сельскохозяйственных работ в районах, близких к линии соприкосновения.

В сообщении Центра напоминается, что в последнее время, особенно в Мартунском и Аскеранском районах, участились сообщения о прицельной стрельбе из винтовок разного калибра с азербайджанских боевых позиций вблизи мест проведения работ, срыве надлежащего выполнения сельскохозяйственных работ и обстреле гражданских лиц, работающих на полях.

"Поэтому, принимая во внимание вышеперечисленные опасности и препятствия, создаваемые азербайджанской стороной, считаем важным, чтобы граждане обращались в Центр через райадминистрации для обеспечения сопровождения российских миротворцев во всех возможных случаях, перед проведением сельскохозяйственных работ в районах, прилегающих к линии соприкосновения", - говорится в сообщении Центра обеспечения взаимодействия с российскими миротворческими силами.