Вторник, 11 Апреля 2023 13:59

АрмИнфо. 6 апреля в ереванском центре «Лофт» стартовала программа «Подари минуты чтения». Реализацию проекта НПО «Лофт» начнет в городе Ванадзор Лорийской области, где в настоящее время в необеспеченных семьях состоят на учете 5634 ученика.

На первом этапе реализации проекта будет задействовано 1000 учеников из необеспеченных семей, проживающих в Ванадзоре, финансирование 100 из которых возьмет на себя АраратБанк. Дети школьного возраста получат депозитные подарочные карты для посещения Ванадзорского центра "Лофт" и чтения книг в комфортной обстановке, общения со сверстниками в одном помещении, участия в различных мероприятиях и использования возможностей центра.

"Для нас было очень важно содействие частных структур и их пожертвования, благодаря которым каждый ребенок сможет ежегодно посещать центр и пользоваться всеми его удобствами, участвуя в образовательных и культурных мероприятиях. И АраратБанк является одним из наших крупных доноров», - отметила генеральный директор, президент центров «Лофт» Аревик Амбарцумян.

Председатель Правления ОАО «АРАРАТБАНК» Мгер Ананян сказал, что каждый ребенок, независимо от социального статуса, должен иметь возможность получать образование и развиваться.

"Мы рады, что своим участием в социально-образовательной программе «Подари минуты чтения» способствуем децентрализации программы и создаем возможность для детей из социально необеспеченных семей вовлечься в инновационную, технически и программно оснащенную территорию «Лофт», расположенную в Ванадзоре».

Отметим, что трехсторонний меморандум о взаимопонимании был подписан между Министерством ОНКС РА, Министерством образования и науки РА и Центром «Лофт». На мероприятии присутствовали руководители и представители как АраратБанка, так и других компаний-доноров, оказавших финансовую поддержку программе.