Вторник, 11 Апреля 2023 13:56

АрмИнфо. Поиски второго азербайджанского военнослужащего, проникшего на территорию Армении, продолжаются. Об этом сообщил СМИ пресс-секретарь Минобороны РА Арам Торосян, отметив, что других деталей обнародовать не может.

Ранее, в МО РА сообщили, что 10 апреля в интервале с 01:00 до 02:00 часов, на территории Республики Армения был обнаружен и задержан военнослужащий ВС Азербайджана. "По его словам, с ним был еще один военнослужащий, поиски которого продолжаются", - говорилось в сообщении МО РА.

До официального сообщения МО РА, в армянских СМИ была растиражирована информация о том, что в ночь на 10 апреля в селе Ашотаван общины Сисиан был обнаружен азербайджанский военнослужащий. СМИ отмечали, что он зашел в дом одного из жителей села, покушал, переоделся, а затем пошел в центр села, где мужчины играли в карты. Последние и вызвали СНБ РА, почуяв что-то неладное.

В СМИ также пишут, оказывается, что азербайджанский военный постучал в дверь дома Гора Гаспаряна, погибшего в 44-дневной войне, чей дом всего месяц назад вместе с дочерью посетила супруга Пашиняна Анна Акопян. "В общине произошедшее не считается случайным", - отмечают армянские СМИ.

Напомним, что утром 10 апреля в Минобороны Азербайджана сообщали о том, что из-за плохих погодных условий двое военнослужащих ВС АР заблудились на местности в направлении Нахиджевана.