Вторник, 11 Апреля 2023 13:06

АрмИнфо. Внеочередные выборы мэра Еревана не состоялись из-за отсутствия кворума.

Сегодня, 11 апреля, было созвано внеочередное заседание Совет старейшин Еревана, в повестке которого был вопрос выбора столичного градоначальника. Но, поскольку кворума не было и.о. мэра Еревана Левон Ованнисян объявил заседание несостоявшимся.

Ранее член Совета старейшин Еревана от правящей фракции "Мой шаг" Армен Галджян заявил, что у фракции нет кандидатов на пост мэра Еревана. В связи с этим, было принято решение, что фракция не будет присутствовать на выборах, что автоматически означает отсутствие кворума ("Мой шаг" составляет абсолютное большинство в Совете старейшин). Это, в свою очередь, приведет к роспуску Совета старейшин армянской столицы и проведению внеочередных муниципальных выборов, которые должны состояться не ранее чем через 30 дней, но не позже чем 40 дней после прекращения полномочий Совета старейшин.

Напомним, мэр Еревана Грачья Саркисян подал в отставку 17 марта. Список правящего "Гражданского договора" на предстоящих выборах в Совет старейшин возглавит вице-мэр Тигран Авинян.