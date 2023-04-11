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АрмИнфо. Внеочередные выборы мэра Еревана не состоялись из-за отсутствия кворума.
Сегодня, 11 апреля, было созвано внеочередное заседание Совет старейшин Еревана, в повестке которого был вопрос выбора столичного градоначальника. Но, поскольку кворума не было и.о. мэра Еревана Левон Ованнисян объявил заседание несостоявшимся.
Ранее член Совета старейшин Еревана от правящей фракции "Мой шаг" Армен Галджян заявил, что у фракции нет кандидатов на пост мэра Еревана. В связи с этим, было принято решение, что фракция не будет присутствовать на выборах, что автоматически означает отсутствие кворума ("Мой шаг" составляет абсолютное большинство в Совете старейшин). Это, в свою очередь, приведет к роспуску Совета старейшин армянской столицы и проведению внеочередных муниципальных выборов, которые должны состояться не ранее чем через 30 дней, но не позже чем 40 дней после прекращения полномочий Совета старейшин.
Напомним, мэр Еревана Грачья Саркисян подал в отставку 17 марта. Список правящего "Гражданского договора" на предстоящих выборах в Совет старейшин возглавит вице-мэр Тигран Авинян.
|Минобороны Армении сообщает о применении минометов азербайджанскими ВС. Ранен командующий особым армейским корпусом
|У армянской стороны есть потери в результате стрельбы вражеских сил в районе села Тех Сюникской области Армении
|Анна Вардапетян пояснила, какое наказание грозит Мгеру Саакяну за <агрессивное поведение> в отношении депутата правящей фракции
|Генпрокур Армении ходатайствует о начале уголовного преследования в отношении Мгера Саакяна
|Родные военнопленных из Ширака заблокировали межгосударственную трассу Гюмри - Бавра
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|Центр обеспечения взаимодействия с российскими миротворцами организует охрану сельскохработ в районах, близких к линии соприкосновения с Азербайджаном
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|АраратБанк поддержит детей из социально необеспеченных семей
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|Телевизионная и радиовещательная сеть Армении приостановит вещание пяти армянских телеканалов
|В Кыргызстане состоялся премьерный показ спектакля «Фраги»
|Чавушоглу: Пока рано говорить об открытии посольств в Армении и Турции
|Генпрокуратура: Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении экс-министра обороны Армении Сейрана Оганяна
|Власти Арцаха предложили азербайджанской стороне встретиться
|Вынужденная переселенка из Бердзора может поплатиться свободой из-за зонта, брошенного в Никола Пашиняна
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|Тенор Липарит Аветисян: Каждое выступление - это экзамен
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|Самвел Майрапетян и сын экс-губернатора Котайка вернут государству земельные участки в Цахкадзоре
|Оппозиционер: Подло добиваться дружественного отношения Азербайджана за счет передачи информации о безопасности Армении
|Али Шамхани: Напряженность и конфликты в кавказском регионе не приносят пользы ни одной стране
|POLITICO: Евросоюз передает данные с патрулирования вдоль армянской границы Азербайджану
|Гуманитарная инициатива "Аврора" выступила с заявлением в связи с кончиной правозащитника Бенджамина Ференца
|В Минобороны РА подтвердили факт обнаружения на территории Армении азербайджанского военнослужащего
|Армен Дарбинян решил не переизбираться на должность ректора РАУ, не заручившись должной поддержкой правительств России и Армении
|Защита оппозиционера Мгера Саакяна прокомментировала ходатайство Генпрокуратуры РА о возбуждении уголовного дела в отношении парламентария
|На Зангезурском медно-молибденовом комбинате произошла утечка загрязненных производственных вод
|Ереван: Резня в Мараге стала продолжением организованных Азербайджаном погромов армян в Сумгаите, Кировабаде и Баку
|Армен Григорян и Али Шамхани обсудили ситуацию с безопасностью в регионе
|Армению посетила делегация сухопутных войск США в Европе
|Опрос: Большинство армянских респондентов уверены в негативности для Армении западных санкций в отношении России, но поддерживают их
|Опрос: Почти половина респондентов в Армении не пошли бы на выборы, если бы они прошли в ближайшее воскресенье
|Опрос: Действующие власти не способны заключить мирный договор с Азербайджаном на приемлемых условиях, отвечающих интересам РА и Нагорного Карабаха
|В Минобороны Армении опровергли вражескую дезинформацию
|Алиев и Гарибашвили обсудили роль азербайджано-грузинского сотрудничества в обеспечении Европейской энергобезопасности
|Опрос: Преобладающее большинство респондентов в Армении считают неоправданными действия РФ на Украине и не исключают ядерной войны
|Лавров: Россия приветствует начатый при поддержке Москвы процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией
|Пашинян и Путин по телефону обсудили армяно-российские отношения
|Парламент Кипра единогласно принял резолюцию, осуждающую агрессию Азербайджана
|Маркедонов: Россия кавказская держава и именно поэтому она на Кавказе всерьез и надолго
|Айк Мамиджанян: Единственная гарантия безопасности - реализация права народа Арцаха на самоопределение
|В правящей партии Армении обсудили внешнеполитические и внутриполитические вопросы
|Армения не примет участие в "Defender 23": Пентагон скорректировал список стран- участниц
|Пентагон: Армения примет участие в военных учениях под командованием США
|Эксперт: Южный Кавказ входит в национальные интересы России и Москва рядом с Ереваном
|Российский эксперт: Есть якоря, сдерживающие Иран и Азербайджан от войны, хотя и есть недовольства
|Пашинян запретил госведомствам принимать подарки от благотворителей
|Парламентарий: Вопрос отставки Алена Симоняна в "Гражданском договоре" не обсуждается
|Патрульную полицию Армении будут пополнять женщинами
|Саркис Ханданян о дислоцировании миссии ОДКБ: Для нас важно объективное представление ситуации на границе
|С 1 мая по 7 июля 2023 года включительно в Армении пройдут тренировочные сборы резервистов
|Ситуация на участке Тех-Корнидзор частично улучшалась - Пашинян
|Азербайджан не выполняет решение Международного суда ООН - Пашинян
|Президент Туркменистана принял губернатора Астраханской области России
|Гнел Саносян встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили
|Фонд "Дети Армении" объявляет о начале спецсбора средств в поддержку детей и семей в блокадном Арцахе
|Госминистр: Азербайджанцы заявляют, что арцахцы могут вернуться домой лишь после того, как примут гражданство АР и согласятся на интеграцию
|РМК зафиксировали два нарушения режима прекращения огня в Мардакертском районе
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