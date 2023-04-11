Вторник, 11 Апреля 2023 11:22

АрмИнфо.В Баткенском областном музыкально-драматическом театре им.Аппаза Жайнакова Министерства культуры, информации, спорта и молодёжной политики Кыргызской Республики поставлен спектакль «Фраги».

В прошедшие дни в театре состоялась премьера спектакля о жизни и творчестве великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Театральное представление вызвало особый резонанс у ценителей культуры Востока и классической ориентальной поэзии.

Постановка спектакля была инициирована Генеральным секретарём Международной организации тюркской культуры Султанбаем Раевым в честь празднования 300-летия Махтумкули. Режиссёром-постановщиком и художником спектакля является Урматкан Меляева.

Данная акция является первой своего рода театральной постановкой за рубежом, посвящённой и организованной под эгидой празднования 300-летия классика туркменской литературы Махтумкули Фраги.

Ожидается, что спектакль «Фраги» примет участие от Кыргызстана в IV международном театральном фестивале, который пройдёт в Туркменистане в ноябре текущего года.