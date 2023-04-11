Вторник, 11 Апреля 2023 11:14

АрмИнфо.Пока рано говорить об открытии посольств в Армении и Турции. Как сообщают СМИ, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал в эфире турецкого телеканала A Haber TV, касаясь урегулирования армяно-турецких отношений.

Он напомнил, что после землетрясения сухопутная граница с Арменией была открыта для доставки груза гуманитарной помощи, но открытие границ зависит от политической конъюнктуры.

"Кроме того, дороги, обслуживающие сухопутные границы, нуждаются в ремонте. Вы знаете, что между Арменией и Турцией существует исторический мост Шелкового пути, о ремонте которого мы достигли двустороннего соглашения", - сказал Чавушголу, еще раз напомнив, что Турция каждый шаг с Арменией согласовывает с Азербайджаном.