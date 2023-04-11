Вторник, 11 Апреля 2023 11:13

АрмИнфо.В следственном департаменте СНБ завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении бывшего министра обороны Армении Сейрана Оганяна и еще 12 лиц. Об этом сообщает пресс- служба Генпрокуратуры РА.

В частности, в рамках производства Сейрану Оганяну предъявлены обвинения в растрате имущества в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия.

Согласно источнику, экс-глава Государственного комитета кадастра Манук Варданян обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, которое повлекло по неосторожности тяжкие последствия, бывший командиру N-ской воинской части Министерства обороны Армении Григорий Хачатуров - в отмывании денег в особо крупных размерах и с использованием должностного положения, директор компании <Мостон Инжиниринг> Давид Галстян - в мошенничестве в особо крупных размерах и подделке документов. Обвинения предъявлены также другим 9 лицам.