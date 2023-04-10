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АрмИнфо.Жительница общины Малишка может поплатиться свободой из-за зонта, брошенного в премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Как стало известно из официального пресс-релиза Следственного комитета Армении, инцидент произошел сегодня днем во время визита премьера в Вайоцдзорскую область Армении. 47-летняя жительница села Малишка во дворе одного из домов общины попыталась, несмотря на огромное число охранников, швырнуть в Пашиняна зонтик, и тем самым, по версии СК, «совершить очевидное насилие в отношении премьер-министр РА”.
“На основании наличия обоснованного подозрения, непосредственно выдвинутого следственным органом, указанное лицо было задержано и доставлено в орган, ведущий производство. По данному делу в Следственном управлении Вайоцдзорской области Следственного комитета РА запланировано уголовное производство по признакам части 3 статьи 44-452 Уголовного кодекса РА. Начато предварительное следствие, в рамках которого выясняются обстоятельства произошедшего”, - подчеркнули в СК РА.
Меж тем, как стало известно из СМИ, женщина, бросившая зонт в премьера РА, ранее славившегося в качестве народного премьера, является вынужденной переселенкой из Бердзора (Лачина). Как пишут СМИ, женщина потеряла ВСЕ благодаря одному росчерку пера Пашиняна. Потеряв нажитое, теперь она в селе Малишка снимает дом.
Как написал на своей странице правозащитник Рубен Меликян, женщине грозит до 5 лет лишения свободы. “За что задержали женщину из Бердзора, которая в знак протеста бросила в сторону верховного предателя зонт? В чем здесь преступление? Доза двойных стандартов уже вызывает отвращение. Как выяснилось, ей "шьют" статью, предусматривающую до 5 лет лишения свободы”, - написал правозащитник.
|Минобороны Армении сообщает о применении минометов азербайджанскими ВС. Ранен командующий особым армейским корпусом
|У армянской стороны есть потери в результате стрельбы вражеских сил в районе села Тех Сюникской области Армении
|Анна Вардапетян пояснила, какое наказание грозит Мгеру Саакяну за <агрессивное поведение> в отношении депутата правящей фракции
|Генпрокур Армении ходатайствует о начале уголовного преследования в отношении Мгера Саакяна
|Родные военнопленных из Ширака заблокировали межгосударственную трассу Гюмри - Бавра
|Степанакерт: Марагская резня - одна из самых трагических и ужасных событий первой Карабахской войны
|Центр обеспечения взаимодействия с российскими миротворцами организует охрану сельскохработ в районах, близких к линии соприкосновения с Азербайджаном
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|АраратБанк поддержит детей из социально необеспеченных семей
|Поиски второго азербайджанского военного на территории Армении продолжаются - Торосян
|Провалены внеочередные выборы мэра Еревана
|Телевизионная и радиовещательная сеть Армении приостановит вещание пяти армянских телеканалов
|В Кыргызстане состоялся премьерный показ спектакля «Фраги»
|Чавушоглу: Пока рано говорить об открытии посольств в Армении и Турции
|Генпрокуратура: Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении экс-министра обороны Армении Сейрана Оганяна
|Власти Арцаха предложили азербайджанской стороне встретиться
|Вынужденная переселенка из Бердзора может поплатиться свободой из-за зонта, брошенного в Никола Пашиняна
|Армен Григорян и Тея Кендлер обсудили перспективы углубления торгово-экономических отношений
|Тенор Липарит Аветисян: Каждое выступление - это экзамен
|Мэр Лиона почтил память жертв Геноцида армян в Цицернакаберде и арцахских героев в военном пантеоне <Ераблур>
|Самвел Майрапетян и сын экс-губернатора Котайка вернут государству земельные участки в Цахкадзоре
|Оппозиционер: Подло добиваться дружественного отношения Азербайджана за счет передачи информации о безопасности Армении
|Али Шамхани: Напряженность и конфликты в кавказском регионе не приносят пользы ни одной стране
|POLITICO: Евросоюз передает данные с патрулирования вдоль армянской границы Азербайджану
|Гуманитарная инициатива "Аврора" выступила с заявлением в связи с кончиной правозащитника Бенджамина Ференца
|В Минобороны РА подтвердили факт обнаружения на территории Армении азербайджанского военнослужащего
|Армен Дарбинян решил не переизбираться на должность ректора РАУ, не заручившись должной поддержкой правительств России и Армении
|Защита оппозиционера Мгера Саакяна прокомментировала ходатайство Генпрокуратуры РА о возбуждении уголовного дела в отношении парламентария
|На Зангезурском медно-молибденовом комбинате произошла утечка загрязненных производственных вод
|Ереван: Резня в Мараге стала продолжением организованных Азербайджаном погромов армян в Сумгаите, Кировабаде и Баку
|Армен Григорян и Али Шамхани обсудили ситуацию с безопасностью в регионе
|Армению посетила делегация сухопутных войск США в Европе
|Опрос: Большинство армянских респондентов уверены в негативности для Армении западных санкций в отношении России, но поддерживают их
|Опрос: Почти половина респондентов в Армении не пошли бы на выборы, если бы они прошли в ближайшее воскресенье
|Опрос: Действующие власти не способны заключить мирный договор с Азербайджаном на приемлемых условиях, отвечающих интересам РА и Нагорного Карабаха
|В Минобороны Армении опровергли вражескую дезинформацию
|Алиев и Гарибашвили обсудили роль азербайджано-грузинского сотрудничества в обеспечении Европейской энергобезопасности
|Опрос: Преобладающее большинство респондентов в Армении считают неоправданными действия РФ на Украине и не исключают ядерной войны
|Лавров: Россия приветствует начатый при поддержке Москвы процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией
|Пашинян и Путин по телефону обсудили армяно-российские отношения
|Парламент Кипра единогласно принял резолюцию, осуждающую агрессию Азербайджана
|Маркедонов: Россия кавказская держава и именно поэтому она на Кавказе всерьез и надолго
|Айк Мамиджанян: Единственная гарантия безопасности - реализация права народа Арцаха на самоопределение
|В правящей партии Армении обсудили внешнеполитические и внутриполитические вопросы
|Армения не примет участие в "Defender 23": Пентагон скорректировал список стран- участниц
|Пентагон: Армения примет участие в военных учениях под командованием США
|Эксперт: Южный Кавказ входит в национальные интересы России и Москва рядом с Ереваном
|Российский эксперт: Есть якоря, сдерживающие Иран и Азербайджан от войны, хотя и есть недовольства
|Пашинян запретил госведомствам принимать подарки от благотворителей
|Парламентарий: Вопрос отставки Алена Симоняна в "Гражданском договоре" не обсуждается
|Патрульную полицию Армении будут пополнять женщинами
|Саркис Ханданян о дислоцировании миссии ОДКБ: Для нас важно объективное представление ситуации на границе
|С 1 мая по 7 июля 2023 года включительно в Армении пройдут тренировочные сборы резервистов
|Ситуация на участке Тех-Корнидзор частично улучшалась - Пашинян
|Азербайджан не выполняет решение Международного суда ООН - Пашинян
|Президент Туркменистана принял губернатора Астраханской области России
|Гнел Саносян встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили
|Фонд "Дети Армении" объявляет о начале спецсбора средств в поддержку детей и семей в блокадном Арцахе
|Госминистр: Азербайджанцы заявляют, что арцахцы могут вернуться домой лишь после того, как примут гражданство АР и согласятся на интеграцию
|РМК зафиксировали два нарушения режима прекращения огня в Мардакертском районе
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