Понедельник, 10 Апреля 2023 20:27

АрмИнфо.Жительница общины Малишка может поплатиться свободой из-за зонта, брошенного в премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как стало известно из официального пресс-релиза Следственного комитета Армении, инцидент произошел сегодня днем во время визита премьера в Вайоцдзорскую область Армении. 47-летняя жительница села Малишка во дворе одного из домов общины попыталась, несмотря на огромное число охранников, швырнуть в Пашиняна зонтик, и тем самым, по версии СК, «совершить очевидное насилие в отношении премьер-министр РА”.

“На основании наличия обоснованного подозрения, непосредственно выдвинутого следственным органом, указанное лицо было задержано и доставлено в орган, ведущий производство. По данному делу в Следственном управлении Вайоцдзорской области Следственного комитета РА запланировано уголовное производство по признакам части 3 статьи 44-452 Уголовного кодекса РА. Начато предварительное следствие, в рамках которого выясняются обстоятельства произошедшего”, - подчеркнули в СК РА.

Меж тем, как стало известно из СМИ, женщина, бросившая зонт в премьера РА, ранее славившегося в качестве народного премьера, является вынужденной переселенкой из Бердзора (Лачина). Как пишут СМИ, женщина потеряла ВСЕ благодаря одному росчерку пера Пашиняна. Потеряв нажитое, теперь она в селе Малишка снимает дом.

Как написал на своей странице правозащитник Рубен Меликян, женщине грозит до 5 лет лишения свободы. “За что задержали женщину из Бердзора, которая в знак протеста бросила в сторону верховного предателя зонт? В чем здесь преступление? Доза двойных стандартов уже вызывает отвращение. Как выяснилось, ей "шьют" статью, предусматривающую до 5 лет лишения свободы”, - написал правозащитник.