Понедельник, 10 Апреля 2023 19:29

АрмИнфо.Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян принял помощника секретаря по контролю экспортом Департамента торговли США Тею Кендлер. Как сообщает пресс-служба Совбеза РА, Григорян указал на устойчивую динамику развития двусторонних отношений и подчеркнул необходимость усилий, направленных на углубление экономического сотрудничества.

На встрече собеседники коснулись реализации совместных программ, направленных на улучшение двусторонней торговли, инвестиций, энергетики и деловой среды и углубления сотрудничества.

Отметим, что США заняли 4-ю позицию по объему внешнеторгового оборота с Арменией, при этом подскочив на 3-ю позицию по объему импорта. Так, объем внешнеторгового оборота между Арменией и США за январь-февраль 2023г превысил $113.4 млн, с ощутимым ускорением годового роста с 39,1% до 3 раз за счет продолжающего роста в разы импорта при ускоряющемся спаде экспорта. В частности, объем экспорта армянских товаров в США ускорил годовой спад с 17,5% до 50,3%, составив $6.3 млн, а объем импорта ускорил темпы роста с 2,1 раз до 4,3 раз, превысив $107.1 млн (3-я позиция). Это повысило долю США во внешнеторговом обороте Армении в годовом разрезе с 2,6% до 4,5%, за счет подскока доли в импорте с 2,7% до 7% при снижении доли в экспорте с 2,5% до 0,6%.