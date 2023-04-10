Понедельник, 10 Апреля 2023 19:27

АрмИнфо. Впервые в Ереване состоится сольный концерт армянского молодого тенора Липарита Аветисяна.

В свои 33 года Аветисян уже успел завоевать любовь зрителя не только на родине, но и на международных площадках, выступая в Берлинской государственной опере Унтер-ден-Линден, Немецкой опере, Баварской государственной опере, дрезденской Опере Земпера, Гамбургской государственной опере, Франкфуртской опере, Венской государственной опере, Опере Цюриха, Национальной Рейнской опере (Страсбург), Театре Капитолия Тулузы, Опере Сиэтла, Сиднейской опере, Мельбурнской опере, Оперном театре в Осло, Михайловском театре, театре Колон (Аргентина) и др.

К сольному концерту в Армении артист относится с особым волнением. Об этом он поделился в ходе состоявшейся пресс-конференции в

преддверии ереванского концерта.

В родном Театре оперы и балета им. А. Спендиаряна, в котором является солистом с 2013 года, артист выступит под аккомпанемент пианиста Армена Агаджаянана. Концертная программа состоит из 2 отделений, где прозвучат произведения Гаэтанно Доницетти, Джузеппе Верди, Франческо Паоло Тости, Жюля Массне, Адама Кёртиса, Агустина Лары, Петра Чайковского, Арно Бабаджаняна, Зары Долухановой, Александра Арутюняна. Помимо этого, на родной сцене Липарит исполнит также украинские народные песни, к которым относится с особой теплотой.

Вернувшись в Армению всего на 6 дней, артист решил не упускать возможности и впервые выступить здесь с сольным концертом. <Я очень

люблю концерты. Во-первых, потому что это возможность перевоплощаться несколько раз во время концерта. Когда ты участвуешь в спектакле, то примеряешь на себя конкретную роль, образ, жизнь и проживаешь ее во время спектакля. А во время сольного концерта, меняешься с каждой арией. Очень люблю этот процесс. А во-вторых, это очень близкое, интимное общение, полный контакт со зрителем, что мне очень нравится>, - поделился тенор.

К каждому выступлению Липарит Аветисян относится как к экзамену, невзирая на какой сцене, в каком городе должен предстать перед зрителем. Каждая сцена, по его словам, это ответственность. <Каждый артист прошел определенный путь, и занял определенную высоту. И каждое выступление - это нечто сродни экзамена, чтоб сохранить свои позиции на этой высоте, ну и удовлетворить зрителя>, - сказал он.

Отметим, что ереванский сольный концерт Липарита Аветисяна состоится 11 апреля в 19:00 в Академическом театре оперы и балета им. А. Спендиаряна.

Напомним, что Липарит Аветисян родился в 1990 году в Ереване. Учился в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (2008-2011; класс Бориса Кудрявцева), затем в Ереванской государственной консерватории им. Комитаса (класс Рафаэля Акопянца), магистратуру которой с отличием окончил в 2015-м. С 2013 года Аветисян - солист Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна (Ереван). Осенью 2016-го дебютировал в роли Фентона в новой постановке <Фальстафа> в Кёльнской опере, после чего был назван одним из самых ярких лирических теноров своего поколения. В 2017-2019 годах - приглашенный солист Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. В 2017-м дебютировал в Большом театре России. Также выступал в нью-йоркском Карнеги-холле, вашингтонском музыкальном центре Стратмор и Берлинской филармонии. Исполняет партии Альфреда Жермона (<Травиата>), дона Хозе (<Кармен>), Рудольфа (<Богема>), герцога Мантуанского (<Риголетто>), графа Альмавивы (<Севильский цирюльник> Россини), де Гриё (<Манон>), сэра Эдгара Рейвенсвуда (<Лючия ди Ламмермур>), Неморино (<Любовный напиток>), Тамино (<Волшебная флейта>), Ленского (<Евгений Онегин>), Водемона (<Иоланта>), Принца (<Любовь к трем апельсинам>), Молодого цыгана (<Алеко>), Саро (<Ануш> Армена Тиграняна), титульную роль в <Вертере>, теноровые парти в Magnificat Баха, Реквиемах Моцарта и Верди, Рождественской оратории Сен- Санса и <Песни о земле> Малера.

Участвовал в Глайндборнском фестивале, фестивалях <Замок Пералады> (Испания) и <Звезды белых ночей>, Московском Пасхальном фестивале, Бетховенском пасхальном фестивале в Варшаве, MustonenFest'e (Эстония), Фестивале Гектора Берлиоза в Ла-Кот- Сент-Андре (Франция) и фестивале Midem в Каннах. Липарит Аветисян - Заслуженный артист Республики Армения (2020), Лауреат Российской национальной театральной премии <Золотая маска> (2017) , Лауреат премии Swallow Music Award как лучший оперный певец года (Ереван, 2017), Лауреат Национальной оперной премии <Онегин> в номинации <Гость> (2016),Лауреат Национальной театральной премии <Артавазд> как лучший оперный артист года (Ереван, 2016) и др