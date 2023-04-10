Понедельник, 10 Апреля 2023 19:21

АрмИнфо. Мэр Лиона Грегори Дусе в сопровождении армянских парламентариев посетил мемориальный комплекс <Цицернакаберд>, чтобы почтить память жертв Геноцида армян 1915 года в Османской Турции.

Как сообщает пресс-служба столичного муниципалитета, Грегори Дусе побывал также Музее Геноцида армян, познакомился с постоянной и временной экспозициями, и оставил запись в книге почетных гостей.

Согласно источнику, затем мэр Лиона посетил военный пантеон <Ераблур>, где возложив цветы, почтил память воинов, погибших в Арцахских войнах