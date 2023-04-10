Понедельник, 10 Апреля 2023 19:00

АрмИнфо.Евросоюз передает данные с патрулирования вдоль армянской границы со стороны гражданской миссии Азербайджану. Об этом сообщает POLITICO.

Так, в статье на сайте источника отмечается, что газ и нефть из Азербайджана имеют решающее значение для усилий ЕС по замене российских энергоресурсов, но есть опасность, что они могут быть запутаны в стремлении блока стать влиятельным игроком на раздираемом войной Южном Кавказе.

Американский ресурс напоминает, что ЕС направил гражданскую миссию для помощи армянской стороне в охране напряженной гористой границы между двумя странами. Меж тем, Азербайджан в этой связи предупредил о недопустимости иностранного вмешательства в его дела.

"В то же время отчет Европарламента, осуждающий нарушения прав человека в Азербайджане, вызывает вопли возмущения в стране.

Все это бросает тень на громкую сделку ЕС с Азербайджаном по удвоению ежегодных поставок газа в блок до 20 миллиардов кубометров к 2027 году", - пишет источник.

Вместе с тем отмечается, что в разговоре с POLITICO на условиях анонимности высокопоставленный чиновник дипломатической службы ЕС выразил сожаление по поводу того, что у миссии наблюдателей, похоже, испортились отношения с АР. "Мы надеялись на другой сценарий с Баку. Мы делимся всей соответствующей информацией о патрулировании и так далее с Азербайджаном, потому что не хотим никаких проблем", - отметил источник, которого цитирует ресурс.

"Поскольку Россия отвлеклась на свою катастрофическую войну против Украины, Брюссель надеялся усилить свое присутствие на Южном Кавказе, наладив экономические связи с Азербайджаном и предложив политическую поддержку соседней Армении, чтобы сохранить баланс между двумя соперничающими государствами".

Глава миссии Азербайджана в ЕС Вагиф Садыков заявил POLITICO, что присутствие наблюдателей у границы с Азербайджаном вызывает беспокойство Баку.

"Это двусторонний вопрос между Арменией и ЕС, но это происходит в нескольких сотнях метров от наших собственных пограничных постов и в сильно милитаризованной среде, где у нас есть российские пограничники, армянские пограничники, российские регулярные части, армянские регулярные части и, ближе к иранской границе, иранские военные. Теперь у нас есть и миротворцы ЕС. Таким образом, у нас есть законные вопросы безопасности", - сказал Садыков, предупредив, что эту миссию можно рассматривать как попытку Брюсселя укрепить свое присутствие в регионе.

Напомним, что 23 января с.г. Совет ЕС согласился сформировать новую гражданскую миссию Европейского Союза в Армении (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP). Как говорилось в сообщении ЕС, цель Миссии - способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие на местах и обеспечивать условия, способствующие усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживаемым ЕС. В состав гражданской миссии ЕС в Армении включено до 100 специалистов. На первые четыре месяца работы Миссии выделено более 8 млн евро. Первоначальный мандат EUMA будет действовать два года, а ее оперативный штаб будет находиться в Армении. Командующим гражданской операцией будет Стефано Томат, управляющий директор отдела гражданского планирования и поведения (CPCC) EEAS. 20 февраля с.г. Европейский Союз разместил новую гражданскую миссию по мониторингу ситуации на армяно-азербайджанской границе. В ее став вошли, в том числе 8 французских жандармов и 15 полицейских из Германии. Штаб-квартира миссии находится в Ехегнадзоре.