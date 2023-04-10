Понедельник, 10 Апреля 2023 19:14

АрмИнфо.Предприниматель Самвел Майрапетян и сын экс-губернатора Котайка Коваленко Шахгелдяна Акоп Шахгелдян вернут государству земельные участки в Цахкадзоре.

Согласно информации тг-канала Судебной системы, решением Антикоррупционного суда, признаны недействительными итоги аукционов от 26 мая 2007 года. В результате, Майрапетян и Шахгелдян вернут государству лесные участки площадью 2 и 2,4 гектара соответственно.

Отметим, что Самвел Майрапетян является собственником Второго армянского телеканала H2 и дистрибьюторского центра "Тойота Ереван", а также занимается строительством элитной недвижимости в центре армянской столицы. Он считается приближенным к экс- президенту Армении Роберту Кочаряну.

7 октября 2018 года Майрапетяну было предъявлено обвинение в пособничестве в получении взятки в размере 7 млн долларов бывшими высокопоставленными должностными лицами. Согласно обвинению, данную сумму предпринимательница Сильва Амбарцумян передала Майрапетяну с тем, чтобы он передал ее экс-президентам Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну, а также бывшему главе администрации президента Армену Геворкяну. Майрапетян был задержан 6 октября 2018 года, а через три дня арестован. 27 декабря Майрапетян был освобожден из-под стражи под залог в 30 млн драмов (более 61 тыс. долларов), учитывая состояние его здоровья. В январе 2019 года ССС разрешила Майрапетяну покинуть страну и отправиться в Германию, приняв за основу заключение медицинского консилиума, созванного по приказу министра здравоохранения для оценки состояния его здоровья. ССС установила в качестве крайнего срока для возвращения 15 октября, но Майрапетян так и не вернулся на родину. В марте 2020 года ССС отменила избранную в отношении Самвела Майрапетяна меру пресечения в виде освобождения под личное поручительство и объявила его в розыск, следователь подал ходатайство о его аресте, которое суд удовлетворил.