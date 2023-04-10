Понедельник, 10 Апреля 2023 19:12

АрмИнфо.Напряженность и конфликты в кавказском регионе не приносят пользы ни одной стране. Об этом секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана (ВСНБ) Али Шамхани заявил в воскресенье в Тегеране на встрече с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном, указав при этом на то, что Иран выступает против любых географических изменений в этом регионе, что.

"Любое географическое изменение в регионе Южного Кавказа - это мера нагнетания напряженности, которая сыграет на руку врагам региональной безопасности и стабильности", - сказал Шамхани.

Высокопоставленный представитель службы безопасности Ирана добавил, что постоянный диалог и взаимодействие должны заменить любой "жесткий подход" к прекращению региональных проблем.

Шамхани добавил, что Кавказский регион переживает сложный период и выразил надежду, что Азербайджан и Армения смогут преодолеть существующую напряженность с помощью сдержанности и благоразумия.

Он назвал развитие сотрудничества и взаимодействия с соседями неизменным принципом внешней политики Ирана и приоритетом для действующей иранской администрации.

"[Поддержание] добрососедских отношений и совместные усилия для решения региональных проблем мирными средствами являются одними из самых важных советов Исламской Республики всем [региональным] сторонам", - заявил Шамхани.

Со своей стороны, высокопоставленный представитель службы безопасности Армении заявил, что Иран сыграл "важную роль" в развитии отношений между странами Южного Кавказа, а также в обеспечении региональной безопасности.

Григорян высоко оценил "очень эффективную" роль Ирана в обеспечении регионального мира и стабильности, подчеркнув, что диалог и взаимодействие между странами являются единственным способом разрешения существующих региональных кризисов и предотвращения дальнейшей напряженности и конфликтов, передает Press TV.